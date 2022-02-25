×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Aynen Öyle

Aynen Öyle Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan Aynen Öyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Aynen Öyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aynen Öyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Aynen Öyle

  • Can Gidiyor

  • Aynen Öyle

  • Flu Gıbı (remıx)

  • Flu Gıbı

  • Yan

  • Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olamaz

  • Söz

  • Stretch

  • Hepimiz Yaptık

  • Gerisi Hikaye

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı