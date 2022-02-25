Ajda Pekkan

Aynen Öyle Şarkı Sözleri
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Ortada bir şey yokken var gibi
Elleri yakın dururken yok gibi
O beni bir an bazen sever gibi
O beni bir an bazen iter gibi
***
Gözleri benle doluyken boş gibi
Bir yanarken diğeri sönen mum gibi
O beni bir an bazen yaşar gibi
O beni bir an bazen aşar gibi
***
Can gidiyor, canım gidiyor
Canımın içi hayat bitiyor
Göz göre göre ona yanıyorum
O da bunu çok iyi biliyor
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Bugün takvime baktım
Yaprağını kopardım attım
Seni tanıyacağımı bilseydim
Yapar mıydım (atar mıydım)
***
Unutma bugün bu tarihi
Bu aşkımızın ilk sahnesi
Yüreğime indi perdesi
Aynen öyle aynen öyle
***
Unutma bu günü bu tarihi
Kelimelere sığmaz tarifi
Dize getirdim talihi
Aynen öyle aynen öyle
***
Kalem yazar tükenir
Kader yazar tükenmez
Tükenmesin sevgimiz
Aynen öyle aynen öyle
***
Hemen koşa koşa evime gittim
Evimin altını üstüne getirdim
Tarih burada kader burada
Yaprağında
Aynen öyle aynen öyle
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Kalbimin icine bir bak
Senden ne kalmıs ki
Yıkık dökük ev gibi
Sana yer kalmamıs ki
***
Gözlerime iyi bak
Görüyor musun seni
Eskidendi gayet netti
Simdiyse flu gibi
***
Bazen ask yetmiyor bazen
ölecegim aklıma gelirdi
Ayrılıksa katiyen
Ne kadar iyi niyetliydik
ikimizde baslarken
Dedim ya sevgilim
Ask yetmiyor ki bazen
***
Hayatta hersey senin istedigin gibi olmuyor
Bu yüzden nice asklar mutlu sonla bitmiyor.
Hayatta hersey senin istedigin gibi olmuyor
Bu yüzden nice asklar flu gibi netlesmiyor...
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Çok yoruldum yaşananlardan,
Yok çok sıkıldım duyduklarımdan.
Sen erişilmez, ulaşılmaz sanıyorsun kendini,
Beni kaybettiğini hala içine sindiremedin.
***
Ama bir şey unutma
Ağır gelir bende bulduklarını
Bir başkasında aradığın zaman.
***
Yan gece gündüz yan, milim milim yan,
İnim inim inle aşkımdan, haline yan,
Bensizliğine yan, sensizliğime yan,
Beni bu hale nasıl getirdiğine yan.
Gözümden düşersin geri döndüğün zaman.
***
Yan gece gündüz yan, milim milim yan,
İnin inim inle aşkımdan, haline yan,
Bensizliğine yan, sensizliğime yan
Beni bu hale nasıl getirdiğine yan.
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