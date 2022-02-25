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Cool Kadın Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan Cool Kadın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Cool Kadın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cool Kadın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Cool Kadın

  • Cool Kadın

  • Aldatma

  • Kaderimin Oyunu

  • Olanlar Oldu

  • Senden Sonra Tufan

  • Sevdalı Başım

  • Vitrin

  • Yok Ki

  • Mucize

  • Amazonlar

  • Senden Sonra Tufan (2.Version)

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