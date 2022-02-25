Ajda Pekkan

Cool Kadın Şarkı Sözleri
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Ne kadar çok sevgim vardı
Bir o kadar da endişem gösteremedim
Ben aslında o gördüğün cool kadın değildim
***
İçim titriyordu deli gibi geceleri
Kalkardım seni seyrederdim
Uyurken okşardım saçlarını öperdim
Kırdılar kalbimi defalarca kırdılar
***
Bu yüzden oldum hayattan bu yüzden
Bu yüzden kaybettim aşktan bu yüzden
Tam anladım vakit daraldı
Ömür yaprak yaprak sarardı
Yıllar bana da ihanet ediyor
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Unuttum ne var, ne yoksa
Kötüyü sildim ben, sen de sil
Koca bir masal bu dünya
Belki de tamamı rüya, bil
***
Her şeyi affettim çoktan
Ve çıktım karanlığımdan gel
Anladım, her şey daha az
Değerli arkadaşlıktan, aşktan
***
Ama beni aldatma
Kimseyi aldatma
İhanet onarılmaz
Ne olur, aldatma
***
Acıyor, aldatma
Değmiyor, aldatma
İhanet onarılmaz
Öldür ama aldatma
***
Sen benim aynam gibisin
Ben senin cama yansıyan aksin
Ayrılık, kavga, nefret, aşk
Ve gülüm ölüm hepimiz için
***
Ama beni aldatma
Kimseyi aldatma
İhanet onarılmaz
Ne olur, aldatma
***
Acıyor, aldatma
Değmiyor, aldatma
İhanet onarılmaz
Öldür ama aldatma
-
Ne sevenim var, ne soranım var
Öyle yalnızım ki
Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok
Öyle dertliyim ki
***
Bana kaderimin bir oyunu mu bu
Aldı sevdiğimi verdi zulmü
Dünyaya doymadan geçip gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu
Bu yalnızlık, bu dertler
***
Bekleyeceğim, bekleyeceğim
Geri dönmese bile
Alıştım kaderin zulmüne artık
Bana gülmese bile
***
Geri dönmez artık giden sevgililer
Her ümit ufkunda ağlıyor gözler
Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum
Kahderip geçiyor en güzel günler
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu
Bu yalnızlık, bu dertler...
-
Kendim anladım kimselere soramadım
Onu bulup sormak ister canım
Çare aradım aşkına doyamadım
Seni bulup kaçmak ister canım
***
Hayırsız ama düştüm ağına
Olanlar oldu bana
Yalancı amma tadı da başka
Olanlar oldu bana
***
Zalim bilmiyor sabah olmuyor
Derdim bitmiyor ah
Taştan mı sandın beni
Ey(sen) Tanrım garibim, aldandın.
-
Zannetim ki yerine koyarım
Her köşede bekliyor aşk, ararsan çok
Seneler geçti acıyla farkına vardım
Taklidi var, hakikisi yok
***
Yaşayıp görmeden mümkün değil
Bunu anlaman
Senden sonra tufan
Senden sonra tufan
***
Umudumdan vazgeçmedim gel kurtar beni
Gururumdan ah ne yaptım ben
Eser yok hiç huzurumdan
Ayrılıncaya kadar fani beden ruhumdan
Sesimi duyana kadar ah usanmadan bağıracağım
Ölene kadar aşkı çağıracağım
***
Neye yarar olsan bile bin pişman
Aşk kapıyı iki kere çalmıyor
Oldu ki Allah’ın sevgili kuluysan
Bu defa sende hal kalmıyor
-
Ah benim sevdalı başım
Ah benim dünya telaşım
Ah benim sarhoşluğum
Ah çılgın yüreğim
Sus artık uslandır beni
***
Daha çok yalnız geçtim böyle
Kaç denizde yitip gittim
Kırılmış direkler yırtık yelkenlerle
Kaç seferden yorgun döndüm
***
Ah benim yaralı ruhum
Ah benim insan kusurum
Ah benim isyanlarım
Ah yalnızlıklarım
Gel artık uslandır beni
***
Ah benim iyimser yanım
Ah benim aldanışlarım
Ah benim kavgalarım
Ah pişmanlıklarım
Sus artık uslandır beni
-
İçime attım ne varsa
Anlamaya çalıştım herkesi
Aşkı da sevdim kavgayı da
Anlatamadım ki
***
Hiç korkmadım çelişkiden
Onaylanmayan ilişkiden
Ne çoğaldım övgüden
Ne azaldım yergiden
***
Hiç korkmadım yasaklardan
Korunmadım tuzaklardan
Kalktım güvenli kucaklardan
Hep denedim bilerek göstermedim
***
Kendimi sakladım görmeyi bilenlere
Vitrinime değil iklimime gelenlere
Deliyim aslında Allah'ına kadar deliyim
Kalbimi vereceğim aslımı görenlere
-
Yok ki daha iyi bir yol dedim aman
Kurşun gibi hızla akıyor zaman
En az ne kaybedebilir ki insan
En çok ne kazanabilir ki hayattan
***
Hani yıllar geçiyor gençlik gidiyor elden
Aklını başına hadi davran vakit varken
Bir düzenin olsun bir yuvan çoluğun çocuğun
Yani nedir ki hayat dediğin bu kadar zaten
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Derken anladım aslında çok hazin hikaye
Dünya adaleti bu kötülükten ziyade
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Ağladım olmadı çaresi yok söylesem
Sözlerim zehirler ah dönüp yine beni vuracaklar
Yalnız yürümekten korkuyorum çok
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