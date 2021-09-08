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7/24 Dinle
Ajda Pekkan
Doğru mu Değil mi
Doğru mu Değil mi
150 Parça | 10:22:40
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01
Doğru mu Değil mi
Ajda Pekkan
03:37
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02
Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
04:24
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03
Sana Neler Edeceğim
Ajda Pekkan
03:05
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04
Kimler Geldi Kimler Geçti
Ajda Pekkan
03:25
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05
Haykıracak Nefesim
Ajda Pekkan
03:17
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06
Ara Sıcak
Ajda Pekkan
03:47
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07
Ya Sonra
Ajda Pekkan
04:29
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08
Yaz Yaz Yaz
Ajda Pekkan
04:09
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09
Palavra
Ajda Pekkan
04:35
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10
Yıne Tek
Ajda Pekkan
05:09
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