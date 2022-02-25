Ajda'90 Şarkı Sözleri
Ajda Pekkan Ajda'90 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Ajda'90 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ajda'90 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Son günlerde değişti her halin
Tutmuyor birbirini sanki sözlerin
Aşka uymuyor canım hislerin
Daha dün hani bendim tek sevdiğin
***
Seni bulmak zor şimdi çapraz bulmaca gibi
Yoksun ortada sen aradığımda
Sen şurada burada hep onunla bununla
Gözlerin dolaşıyor etrafta
***
Doğru mu değil mi
Mavi boncuklar elinde dağıtıyorsun herkese
Doğru mu değil mi
Aklın fikrin eğlencede sen nerede ben nerde
***
Doğru mu değil mi söyle
Doğru mu değil mi
***
Yalancının mumu söner sonunda
Aldanan sen olursun sakın unutma
Ah da girmiyor canım aldatmaca
Hazırla kendini bana geldi sıra
***
Doğru mu değil mi
Mavi boncuklar elinde karışıyor birbirine
Doğru mu değil mi
Aklın fikrin eğlencede, bana gelince ?
-
Bir kalemde siliyor atıyorsun bütün gerçekleri
Dört ediyor değişmez biliyorsun iki kere iki
Yusyuvarlak dünya dönüyor görüyorsun düz değil ki
Gün batınca ufukta yerine ay doğar geceleri
***
Dinlemelisin sen dinlemelisin, dinlemelisin beni
İstemelisin sen öğrenmelisin sabırla beklemeyi
Dinlemelisin sen dinlemelisin, dinlesene kalbini
Çarpıyorsa dinle, her vuruşta söyle seni sevdiğimi
***
Dinlemeden gitme bu gece dur dinle yarın geç olur belki
Saymalısın bir bir hataların çoğu sende değil mi
Dinlemeden gitme bu gece dur dinle yarın geç olur belki
Ayrılığa suçlu arama etrafta, senin eserindi.
-
Dün gece seni seni gördüm rüyamda
Bana dönüyordun yıllar sonra
Uzatmıştın elini tutmak istermiş gibi
Hissettim sanki nefesini
***
Hayırdır inşallah seni görmek
Rüyada hasret gidermek
Dayanamam dediğin anda
Böyle de olsa görüşmek.
***
Ne ala ne ala böyle de olsa görüşmek
Ne ala ne ala belki de hasret bitecek.
***
Her gece seni bulsam yanımda
Benim olabilsen bundan sonra
Uzatsam ellerimi tutsam gerçekten seni
Verebilsem tüm sevgimi.
-
Sisli gözlerin dalmış uzaklara
Dargın gibisin insanlara
Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara
Tozlu çapraşık yollara.
***
Geçerken yanımdan o an tanımadın beni
Hatırlamadın bile belki ismimi
Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar
İnan ki her yaşın bir güzelliği var.
***
Yüzündeki çizgilerinle saçındaki beyazlarla
Benim için eskisinden daha güzelsin
Bırak varsın geçsin yıllar
Bitsin artık bu korkular
Her yaşın ayrı bir güzelliği var.
***
Duygular vardır duygularla beslenen
Belki yaşadık biz çok erken
Bir dönem gelir ömür boyu özlenen
Her anı canım seninle geçen.
***
İnanmaz gözlerle bakma bakma yüzüme
Artık mutlusun belli, benden gizleme
Hatırlayıp da üzülme unut gülümse
Seviyorum inan seni her halinle...
-
Ah ne günler günler daha
Yaşanacak hem de doya doya
Gözlerin dolmasın sakın yanılıp da ağlama
Aylar yıllar asırlar var daha
***
Her yerde izin kalmış sanki her şeyde
Şu ağaç gölgesinde karşı sahilde
Masamda uzandığım suyla ekmekte
Sen olamasaydın eğer olmazdım ben de
***
Bazen gözle görülmeyen hayallerde
Bazen de gökkuşağının ötesinde
Bakarsın barışır geçmiş gelecekle
Karşılaşırız bir zaman tünelinde
***
Belki de bugün belki de yarın
Belki yarından bile bize daha çok yakın
Gündüzler bizim geceler bizim
Gülüşünde doğacak olan güneş ikimizin.
-
Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım
Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım
Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım
İlk söz dudağında, olsun benim adım
***
Olur ya, kalbinde yer bulur da
Yerleşirim yıllarca, seversin sonunda
Olur ya, evet dersin aşkıma
Şeytana uyarsın da, olmaz mı olur ya.
***
Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım
Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım
Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım
İlk söz dudağında, olsun benim adım.
***
Olur ya, tüm saatler durur da
Sonsuza dek yanımda, kalırsın olur ya
Olur ya, ateş bacayı sarar da
Yanmaz dersin yanar da, olmaz mı olur ya.
-
Sana bana yeter artar bile dünya
Nedir bitmeyen kavga anlaşsak aramızda
İkimiz aynı yolda varlıkta ve yoklukta
Paylaşırsak her şeyi senin olur benim olan da
***
Bende bir gönül var onu sana verdim
Kurduğum hayallerin yarısı inan senin
Gökteki yıldızlarla denizlerse herkesin
Açgözlülük etme gel feda olsun sana her şeyim.
***
Tanrı zengin kul fakirse Onları görür sen üzülme
Duayla sevgi birleşirse gözü yaşlı kalmazdı kimse
Onda var da sende yoksa gönül zengin aldırma
Bedeldir bir kahkaha bütün dünya malına.
-
-
-
-
-
-