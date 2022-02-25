Farkın Bu Şarkı Sözleri
Ajda Pekkan Farkın Bu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Farkın Bu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Farkın Bu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Dün gece düşümde
Seni gördüm aynı gülüşünle
Bana yakındın
Mutluydum bu dönüşünle
***
Dinmişti yağmur
Gökkuşağı göründü ve
Ne çok ısıttın
Hiç uyanmak istemedim
***
Sensizlik erken
Alışırım belki derken
Olmadı işte
Vazgeçmedim senelerden
***
Duyarım seni
Sessizlik her yerdeyken
Son kalışındı
Hiç unutmak istemedim
***
Senin için çalınıyor sanki
Yalnızlığın sevdiği şarkı bu
Senin için söyleniyor hala
Bir daha bir daha farkın bu.
-
-
Dünya farkında sen değilsin
Bensiz aşkınla kalma böyle
Kim var karşımda sen değilsin
Bittin aslında bende öyle
***
Duyamadım aşkta ara sıra birkaç yeni kelime yine de
***
Arada sırada aklıma geliyor
Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömülen emin olma diyor
Beni öldürüyor kendisi yaşıyor
***
Arada sırada aklıma geliyor
Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor
Kalbime gömdüğüm emin olma diyor
Bana gün dediğin akşamı buluyor
***
Aşklar faslında tek deliydim
Sende tam varken bende gölgen
Hayret aslında sen bilirdin
Sustun karşımda bende öyle
-
Bu güneşsiz günlerde
Gayretler içindeyim
Bin türlü biçimdeyim sensiz
Gecenin her yerinde
Evvel zaman içinde
Yolunu kaybetmiş gibi sensiz
***
Sokağından geçiyordum
Daha birkaç gece önce
Işıklar sönmüştü yine
Bir yabancının peşinden
Koştum bir keresinde
Sevgilim diye diye
***
Asla
Asla deme asla
Asla
Asla demem asla
***
Beni sen yaktın
Sen topla
Kendin gel
Kendin kurtar aşkım
Kalbimi bu yerlerden
Bu kadersiz
Kalbim sensiz
Yorgun düştüm
N'olur bir şey söyle -na-na-na-na-
Ahdım var ölmem de
Yalnızlarda sensiz.
-
Ah geri ver olası gözyaşımı
Al geri ver ah yüreğim
Ona bu kalp acımı sildiriver
***
Hayrını gör bana bıraktığının
Hayrını gör ah yüreğim
Alev alev yanmayı öğreniver
***
İster servet olalım
İster gökte yanalım
Bitsin yaslı anılar
Biraz erkek olalım.
***
Hadi gel bu kalbi ara üzmeden
Hadi gel yürekte yara küsmeden
Hadi gel bu aşkta kan akar mı gör
Hadi gel yaşattığını gör.
-
Kolay değil, böyle yaşamak kolay değil
Bunca yükü, böyle taşımak kolay değil
Hayat kısa gitti gidiyor bilmeyene
Aşk bir ceza adam gibi sevmeyene
***
Bensizliğe alışamazsın
Gökyüzünde yıldızlarla yarışamazsın
***
Kapadım ben o eski defterleri
Boşuna heves etme dönmem geri
Beni böyle bilen böyle seven
Başımda taç olsun
Canıma yoldaş olsun.
***
Unuttum beni yok yere üzenleri
Kapıma kul olup boşa gezenleri
Beni böyle bilen böyle seven
Başımda taç olsun
Canıma yoldaş olsun.
-
Nasıl tozu dumana kattım
Ne çok fırtınadan çıktım
Yine de bu günlere sensiz geldim
***
Kabul et o geceyi unuttum
Bendim senin tek umudun
Ama yok ben zamanı durdurdum
***
Özetle…
Geçmiş gitmişim
Sünger çekmişim
Sevmiş sevmemişim
Özetle…
***
Olmuş bitmişim
Tükenip dirilmişim
Ama geri dönmemişim
Özetle…
***
Daha dün aynı evde
Daha dün aynı sokakta
Daha dün senin yanında
Öyle bakan ben miydim?
***
Özetle…
Geçmiş gitmişim
Sünger çekmişim
Sevmiş sevmemişim
Özetle…
***
Olmuş bitmişim
Tükenip dirilmişim
Ama geri dönmemişim
Özetle… Özetle…
***
Nasıl tozu dumana kattım
Ne çok fırtınadan çıktım
Yine de bu günlere sensiz geldim
***
Kabul et o geceyi unuttum
Bendim senin tek umudun
Ama yok ben zamanı durdurdum
***
Özetle…
Geçmiş gitmişim
Sünger çekmişim
Sevmiş sevmemişim
Özetle…
***
Olmuş bitmişim
Tükenip dirilmişim
Ama geri dönmemişim
Özetle…
***
Daha dün aynı evde
Daha dün aynı sokakta
Daha dün senin yanında
Öyle bakan ben miydim?
***
Özetle…
Geçmiş gitmişim
Sünger çekmişim
Sevmiş sevmemişim
Özetle… Özetle
***
Olmuş bitmişim
Tükenip dirilmişim
Ama geri dönmemişim
Özetle…
***
Olmuş bitmişim
Tükenip dirilmişim
Ama geri dönmemişim
Özetle… Özetle… Özetle
-
Günler birbirinin aynı
Zaman akıp gidiyor
Gemiler geçiyor ufka karşı
Ama bizi görmüyor
***
Hayat başka yerde saklı
Seslensem de çıkmıyor
Her yanımız iplerle bağlı
Ucunu kim tutuyor
***
Bunalınca zaman zaman
Çekerim bir of aman aman
***
Kır zincirini kes iplerini
Kapansın en derin yaran
Bitsin artık bu ucuz roman
Sen gerçeksin onlar yalan
-
Yine yüzünden düşen bin parça.
Dalıp dalıp uzaklara iç çekiyorsun.
Eğer bıçak kemiğe dayandıysa,
Niye bu amansız acıya göz yumuyorsun.
***
Akıl karı değil ızdırabın böylesi.
Bu aşk değil esaretin ta kendisi.
***
Ben senin yerinde olsam,
Ufak ufak uzarım durmam,
Pılımı pırtımı toplar giderim,
Bakmam gözyaşına bakmam,
Bir dakika bile katlanmam,
Sevene zulüm edeni, ezer (yakar) geçerim.
***
O halden anlamıyor, umursamıyorsa,
Sen niye üzülüp kahroluyorsun,
Bu sonucun vebali onun boynuna,
Bırak inceldiği yerden kopsun.
-
Her dem içimiz alışır
Dinmez yaşımız, vurgun bu gönül
Bir küser bir barışır
Sorma nicedir böyle
Avunur kalbim dargın duramaz
Yine de tez barışır.
***
Anladım bu defa sonu yok
Bitti kapımı kapadı gitti
Bilirim geriye dönmeyecek
***
Bağrımda kor olup ateşi yandı
Beni benden alıp gitti
Bilirim bir daha dönmeyecek.
***
Bu gece yine tek
Dayanır mı yürek
Düşünür acısı dinmeyecek
Ah bu gece yine tek
Bir başına bu yürek
Yaralı acısı dinmeyecek.
-