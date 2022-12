Ajda Pekkan

Kalbimin icine bir bak Senden ne kalmıs ki Yıkık dökük ev gibi Sana yer kalmamıs ki *** Gözlerime iyi bak Görüyor musun seni Eskidendi gayet netti Simdiyse flu gibi *** Bazen ask yetmiyor bazen ölecegim aklıma gelirdi Ayrılıksa katiyen Ne kadar iyi niyetliydik ikimizde baslarken Dedim ya sevgilim Ask yetmiyor ki bazen *** Hayatta hersey senin istedigin gibi olmuyor Bu yüzden nice asklar mutlu sonla bitmiyor. Hayatta hersey senin istedigin gibi olmuyor Bu yüzden nice asklar flu gibi netlesmiyor...

Ortada bir şey yokken var gibi Elleri yakın dururken yok gibi O beni bir an bazen sever gibi O beni bir an bazen iter gibi *** Gözleri benle doluyken boş gibi Bir yanarken diğeri sönen mum gibi O beni bir an bazen yaşar gibi O beni bir an bazen aşar gibi *** Can gidiyor, canım gidiyor Canımın içi hayat bitiyor Göz göre göre ona yanıyorum O da bunu çok iyi biliyor