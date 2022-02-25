Kim Ne Derse Desin Şarkı Sözleri
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Ajda Pekkan
Kim Ne Derse Desin
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Gozun aydin olan oldu sonunda sonunda
Gorenler sasirdi senin kolunda
Gozun aydin olan oldu sonunda sonunda
Kaderim degisti senin yolunda
***
İcelim hayati delice kana kana
Dusmanlar olsa da dostlar hep bizden yana
***
Sakasi yok giden geri gelmiyor gelmiyor
Sensiz hayat bana bir tat vermiyor
İcelim hayati.
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Kim ne derse desin aşk için
Önce hoş sonra boş gelir
Her seferinde canım yanar
Aşk bana yalan gelir
***
Doğrusunu sence kim bilir
Aşk nedir nerdedir
İnanmaktır diyorsan bana
Zor gelir çok zor gelir
***
Başrolde çoğu zaman bir kadın
Peşinde bir erkek adım adım
Dünyanın kanunu besbelli
Söyler hep aynı şeyi, aynı şeyi
***
Kim ne derse desin aşk için
Önce hoş sonra boş gelir
Her seferinde canım yanar
Aşk bana yalan gelir