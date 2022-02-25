Diva Şarkı Sözleri
Ajda Pekkan Diva şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Diva şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diva sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gurbetten gelmişim yorgunum hancı
Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
Aman karanlığı görmesin gözüm
Perdeleri ger yavaş yavaş.
***
Garibim her şey bana yabancı
Dertliyim çekinme doldur hancı
Önce kımıldar hafif bir sancı
Ayrılık sonradan der yavaş yavaş.
***
Bende bir resmi var yarısı yırtık
On yıldır evimin kapısı örtük
Garip bir de sarhoş oldu mu artık
Bütün sırlarını der yavaş yavaş.
***
İşte hancı ben her zaman böyleyim
Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim
Kaldır artık boş kadehi neyleyim
Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş.
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Aşka inanma aşka inanma
Yanılır yanar gönül yanar aldanma
Her yudumunda ayrı tat var ya
Zehir olur bazen dünya bazen cennet ya.
***
Ne olurdu dönsen yanıma gelsen
Bir sarılsam doya doya hasret gidersem
Üç günlük dünya üç günlük dünya
Neye yarar yaşanmazsa
Yaşamadım deme sonra
Her şey gibi o da yalan
Hele aşka hiç inanma.
***
Aşka inanma aşka inanma
Yanılır yanar gönül yanar aldanma
Her durağında acık yükler ya
İçine işler canım ölsen çıkmaz ya.
***
Ne olurdu dönsen yanıma gelsen
Bir sarılsam doya doya hasret gidersem
Üç günlük dünya üç günlük dünya
neye yarar yaşanmazsa
Yaşamadım deme sonra
Her şey gibi o da yalan
Hele aşka hiç inanma.
-
Her kalbin bir aşk hikayesi vardır
Benim hikayemse çok acıklı
Bir tek sevdiğim elimden gitti
Dinleyin bu hayat ne acı
***
Bu ne biçim hayat dünyada yok rahat
Yeni bir aşk bul eskisini sen at
Ölsen de ölmesen sevsen de sevmesen
Olacak bir gün hepsi kabahat
***
Bana çok sevdiğini söylemişti
Hayat olmaz sensiz demişti
Bir baktım ki bana yüz çevirdi
Kalbini başkasına verdi
***
Bu ne biçim hayat dünyada yok rahat
Yeni bir aşk bul eskisini sen at
Ölsen de ölmesen sevsen de sevmesen
Olacak bir gün hepsi kabahat
-
Aşk kadehiyle içtiğim sensin
Sevgili diye seçtiğim sensin
Bütün dünyayı gezdim dolaştım
Anladım ki tek sevgilim sensin
***
Dert ortağım benim biricik sevgilim
Söyle senden başka kimim var benim
***
Senden uzakta geçmez günlerim
Bir gün görmesem seni özlerim
Başka birini sevemem artık
Gelmesen bile seni beklerim.
***
Dert ortağım benim biricik sevgilim
Söyle senden başka kimim var benim
-
Ağlıyorsun derdin mi var
Aşık mısın benim kadar
Çaresini kimler arar
Bu aşk neler neler yapar.
***
Delisin Mecnun misali
Ecel bu dinlemez mani
Yalandır herşey bu sahi
Yaradan bilir bu hali.
***
Bile bile düştünse sen
O dinlemez canım dersen
Peşindedir kaçıp gitsen
Bırakmaz ki öldürmeden.
***
Sonu yok bu sevgi böyle
Kırılır bir tek sözünle
Yaş olur akar gözünde
Yaradır kanar gönülde.
***
Unut demek dile kolay
Ateş düştüğü yeri yakar
Anlamaz ki o zalim yar
Gezer gezer uzaktan bakar.
***
Seni ben ben işte böyle
Severim böyle sevince
Yaşarım güzelliğince
Solarım seninle bende.
-
Sen gelmeden önce her yer karanlık
Dünya ıssız dünya durgundu bilmem niçin
Her yerde aradım tatlı bir ışık
Bir ateş bul gönlümü ısıtmak için
***
Sen gelince sanki bir güneş doğdu
Aydınlık günüm gecem artık çok güzel hayat
Sanki her şey birden bambaşka oldu
Sensiz ne kadar zormuş meğer ne güçmüş hayat
***
Aman petrol, canım petrol
Artık sana sana muhtacım petrol
Elinde petrol, sonunda petrol
Artık dizginlerim senin elinde petrol
***
Öyle gururlusun giremem yanına
Girmişsin kim bilir kaç aşığın kanına
Dolardan marktan başka laf çıkmaz dilinden
Neler neler çekiyorum senin elinden
***
Nice zengin dilber düşmüş ardına
Düş başka gerçek başka yar olmazsın sen bana
Belki gideceksin bir gün gerçekten
İşte senin ardından ağlıyorum şimdiden.
-
Herkes seçer kendi yolunu
Bilmem ki mutsuzluk mu sonu
Şu günlük güneşlik dünyada
Bulur en zorunu
***
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmazmış bir sokakmış
Meğer dönülmez oldu
***
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde
***
Bizi güçlükler ayırsa da
Umudum var hala yarın da
Ben severim aşkın zorunu
Kimi gider kolayına
-
Yağmurlu bir gündü
Tıpkı bugün gibi
Kaybetmiştim seni
Taştı gözyaşım
Karıştı yağmura.
***
Bensizdin yıllarca
Sen neyi aradın
Sevgiyi buldun mu
Yabancı kollarda
Mutlu oldun mu.
***
Sensiz yıllarda yaşadım sanma
Sensiz yıllarda unutmadım seni
Sensiz yıllarda belki arar da
Sorarsın diye avunmadım...
-
Bu gece hiç konuşmadan
Söndür ışığı da uyu yanımda
Yarın güneş doğmadan
Gitmiş olacağım belki buradan
***
Ağlar sesin kulağımda
Sıcaklığın da hala avucumda
Sabah olmadan daha
Sokulsam yanına
***
Yağmur öncesi gibi
Yaşla doldu gözlerim
Kalbimden en son geçen yolcu
Yolcu sensin
***
Ah acılar sevinçlerin
Sevinçler acıların gölgesi
Bazen gezer başında
Aşkın da böylesi.
***
Yağmur öncesi gibi
Yaşla doldu gözlerim
Kalbimden en son geçen yolcu
Yolcu sensin.
***
Kimini sevgi kimini nefret
Kimini hasret alır ya
Kimi aylarca kimi yıllarca
Bir yaşamca kalır ya.
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