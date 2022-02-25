Ajda Pekkan

Haykıracak Nefesim Her sabah uyandığında beni farz et yanında Böylece kolaylaşır her şey birden bakarsın gelirim aniden Fırsat verme gözyaşlarına söz geçmez anılara Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara *** Haykıracak nefesim kalmasa bile Ellerim uzanır olduğun yere Gözlerim görmese ben bulurum yine Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle *** Her güzel şey çabuk biter soldular dünkü çiçekler Ne dostlar ne de geçen mutlu günler bizimle her an beraberler Aşk başkadır bunlardan döner gelir uzaklardan Bir ses bir şarkıyla bazen hemen başlar sıfırdan...

Bambaşka Biri Sardı korkular gelecek yıllar Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar Gözlerimde canlanıca yaptığın haksızlıklar güçlendim... Herşey bambaşka olacak *** Döndün bak geldin şimdi Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi *** Olmaz artık kapı açık Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık Bir zamanlar sen de bana acımadın Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım *** Oh yaşadım yaşıyorum Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla Başladım yaşamaya hey hey *** Şimdi gel de gör beni bambaşka biri Topladım dağılan kalbimin her köşesini Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi Gel gör beni *** Sevenlere vereceğim sevgimi herşeyimi Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi *** Olmaz artık kapı açık Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık Bir zamanlar sen de bana acımadın Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım *** Oh yaşadım yaşıyorum Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla Başladım yaşamaya hey hey Şimdi gel de gör beni bambaşka biri Topladım dağılan kalbimin her köşesini Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi Gel gör beni *** Sevenlere vereceğim sevgimi herşeyimi Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi *** Olmaz artık kapı açık Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık Bir zamanlar sen de bana acımadın Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım *** Oh yaşadım yaşıyorum Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla Başladım hey yaşamaya hey hey.

Haram Olsun Sen oralarda sevgiden benden uzak Belki mutlusun belki deli Bense burada kimsesiz çocuk gibi Bekler dururum bir dost eli *** İç içebilirsen kadehler zehir gibi Hasretten geç geçebilirsen sevgimden Dön dönebilirsen her şeye o günlere İstersen git gidebilirsen kalbimden *** Sen oralarda razıysan unutmaya Söyle sevgilim yazık bana Dur sakın gelme kal benden uzaklarda Kal haram olsun bu aşk sana. *** İç içebilirsen kadehler zehir gibi Hasretten geç geçebilirsen sevgimden Dön dönebilirsen her şeye o günlere İstersen git gidebilirsen kalbimden. *** Dur sakın gelme kal benden uzaklarda kal Haram olsun bu aşk sana Haram olsun sana.

Her Yerde Kar Var Her yerde kar var kalbim senin bu gece Her yerde kar var kalbim senin bu gece Belki gelirsin sen bakarken pencereden Gözler yalnız özler karda senden izler *** Yürümek karda zordur Gelirsen bak aşk budur Dönsen köşeden şöyle Şarkı söylerim böyle. *** Laaay la lay la lay la lay Laaay la lay la lay la lay *** Yağma kar dur artık Bak buz oldu kalbim Yağma sesimi duy Belki gelir sevgilim. *** Göz yaşım dur düşme Gelmeyecek düşünme Kes ağlamayı artık Bak oldu bana yazık. *** Karda zordur yürümek Anladım gelmeyecek Dünya oldu bana dar Neden yağdın söyle kar ? *** Dünya oldu bana dar Neden yağdın söyle kar...? *** Laaay la lay la lay la lay. Laaay la lay la lay la lay. Laaay la lay la lay la lay...

Hoş Gör Sen Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana Bazen sebep bir aşksa çoğu zaman da para Değiştirir insanları hep bir anda *** Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi Şu kısacık ömürler yeter mi *** Hoşgör sen affet gitsin aldırma Büyüklük sende kalsın sonunda Sen sarıl o sana sarılmazsa Sen unut unutmazsa *** Hangimiz uğramadık sanki haksızlıklara Dinle beni sakın uyma şeytana Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına Esir olma boş yere gururuna *** Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi Şu kısacık ömürler yeter mi *** Hoşgör sen affet gitsin aldırma Büyüklük sende kalsın sonunda Sen sarıl o sana sarılmazsa Sen unut unutmazsa...

O Benim Dünyam Ne zaman güneş açsa o gücüme güç katar Bir sözüyle bir nefesiyle canıma can katar Ne zaman şimşek olsa ondan ödüm kopar Bakışında nazarında o anda kanım donar *** O benim dünyam Onunla nefes alan ve onunla yok olan Öylesine güçlü öylesine güzel Öylesine benim olan. *** O benim dünyam Onunla sevebilen ve onunla nefret eden Öylesine güçlü öylesine güzel Öylesine benim olan. *** Ne zaman bahar olsa içim içime sığmaz Bana gülüşü ve beni öpüşü, böyle bir aşk olamaz Ne zaman fırtınaysa ona karşı durulmaz Delicesine öfkesinden tozum toprağım kalmaz.

Palavra -Ne oldu bana bu akşam -Ne garip seni sanki ilk defa görüyorum *** Aynı sözler söylediğin hep boş sözler *** -Sana nasıl anlatsam bilmem ki Kolay sözler -Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin Bu her günkü sudan sözler boş vaatler -Dünüm bugün geleceğim tek gerçeğimsin *** Artık bitsin sus hiç konuşma Anlamam hiç kendini yorma *** -Sen bana aşk şarkıları çalan -Gül kokuları getiren ılık rüzgarlar gibi Belki tatlı tatlı bu yalanlar -Bir dakika seni anlamıyorum ** Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar Yere iner mi gökteki yıldızlar Dinleyemem bunlar hep boş laflar Aşk bitince sözler neye yarar *** -İnan bana noolur Palavra palavra palavra -Dinle beni Palavra palavra palavra -Yalvarırım Palavra palavra palavra -Yemin ederim Palavra palavra palavra palavra palavra Hepsi palavra inanmam sana *** -İşte kaderim sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim Ne romantik bu sözleri çok dinledim *** -Duyguların en güzeli ümidim Çok dinledim -Ne olur dinle beni Hepinizde aynı taktik aynı yalan *** -Yasak rüyalarımın kadını Beğenmedim *** -Istırabım ümitsizliğim Başlayınca sen susmaz mısın Gülüyorum haline anlamaz mısın *** -Yıldızları yer yüzüne indiren şarkım Belki tatlı tatlı bu yalanlar *** -Sen olmasaydın kim bilir belki ben de olmazdım Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar Yere iner mi gökteki yıldızlar Dinleyemem bunlar hep boş laflar Aşk bitince sözler neye yarar *** -Yüreğim bu söylüyor sözleri inan Palavra palavra palavra -Dinle beni Palavra palavra palavra -Noolur Palavra palavra palavra -Yemin ederim Palavra palavra palavra palavra palavra Hepsi palavra inanmam sana Palavra palavra palavra -Güzelsin Palavra palavra palavra -Ne güzelsin Palavra palavra palavra -Çok güzelsin Palavra palavra palavra palavra palavra Hepsi palavra inanmam sana.

Üç Kalp Karar ver artık kimi daha çok sevdiğini Kararsız olma sen üzme herkesi Kalbinde kim var o mu yoksa ben miyim Bilmek isterim yolumu çizeyim *** Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır İki kişi seven iki defa ölürmüş Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş *** Ah sen üzgün ah ben üzgün O da üzgün yapma herkes de üzgün *** Gözler beni arar kalbin onu düşünür Tercih yap sonra üç kalp birden ölür Görülmemiştir böyle aşk inan dünyada Ne biçim sevgi üç kalp bir arada *** Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır İki kişi seven iki defa ölürmüş Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş *** Ah sen üzgün ah ben üzgün O da üzgün yapma herkes de üzgün