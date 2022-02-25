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7/24 Dinle The Best Of Ajda

The Best Of Ajda Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan The Best Of Ajda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan The Best Of Ajda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan The Best Of Ajda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

The Best Of Ajda

  • Haykıracak Nefesim

  • Bambaşka Biri

  • Haram Olsun

  • Her Yerde Kar Var

  • Hoş Gör Sen

  • O Benim Dünyam

  • Palavra

  • Üç Kalp

  • Uykusuz Her Gece

  • Ne Tadı Var Dünyanın

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