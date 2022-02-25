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Unutulmayanlar Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan Unutulmayanlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Unutulmayanlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutulmayanlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Unutulmayanlar

  • Mihrabım Diyerek

  • Aşk Oyun Değil

  • Bir Garip Yolcuyum

  • Bır Dost Bulamadım

  • Dertliyim Arkadaş

  • Felek

  • Sen Mutlu Ol

  • Sevdim Seni

  • Sonbahar Rüzgarları

  • Affetmem Seni

  • Alışmak Sevmekten Zor

  • Bir Anda

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