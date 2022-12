Ajda Pekkan

Ah ne günler günler daha Yaşanacak hem de doya doya Gözlerin dolmasın sakın yanılıp da ağlama Aylar yıllar asırlar var daha *** Her yerde izin kalmış sanki her şeyde Şu ağaç gölgesinde karşı sahilde Masamda uzandığım suyla ekmekte Sen olamasaydın eğer olmazdım ben de *** Bazen gözle görülmeyen hayallerde Bazen de gökkuşağının ötesinde Bakarsın barışır geçmiş gelecekle Karşılaşırız bir zaman tünelinde *** Belki de bugün belki de yarın Belki yarından bile bize daha çok yakın Gündüzler bizim geceler bizim Gülüşünde doğacak olan güneş ikimizin.

Sisli gözlerin dalmış uzaklara Dargın gibisin insanlara Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara Tozlu çapraşık yollara. *** Geçerken yanımdan o an tanımadın beni Hatırlamadın bile belki ismimi Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar İnan ki her yaşın bir güzelliği var. *** Yüzündeki çizgilerinle saçındaki beyazlarla Benim için eskisinden daha güzelsin Bırak varsın geçsin yıllar Bitsin artık bu korkular Her yaşın ayrı bir güzelliği var. *** Duygular vardır duygularla beslenen Belki yaşadık biz çok erken Bir dönem gelir ömür boyu özlenen Her anı canım seninle geçen. *** İnanmaz gözlerle bakma bakma yüzüme Artık mutlusun belli, benden gizleme Hatırlayıp da üzülme unut gülümse Seviyorum inan seni her halinle...