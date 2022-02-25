Bir Zamanlar IV Şarkı Sözleri
Ajda Pekkan Bir Zamanlar IV şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Bir Zamanlar IV şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar IV sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan
Bir Zamanlar IV
-
Ne varsa bende var
Aşk istediğin kadar
Gel sararsan beni sar
Ne varsa bende var
***
Benden uzakta ne arıyorsun sen
Yanındaki kaçıyor elinden
Yalanlar bitmez, sana gücüm yetmez
İnkar edersin sormaya değmez
***
Her güzelin tadı başka sanki
Vakit kalmadı yakalarsın belki
Koş git kaçmadan, bıkıp usanmadan
Bir de bana bak karşıdan
***
Beni değil kendini seversin
Boş kalınca çapkınlık edersin
Ellerin durmaz, gözlerin doymaz
Darılma bana yanına kalmaz
***
Bir gün bana bitti diyeceksin
Ya kalbimden çekip gideceksin
Hiç aklım almaz, böyle şey olmaz
Benim sevgim paylaşılmaz.
-
Yalan sözlerle
Bomboş sevgilerle
Geçip gitti yıllarım
Toz pembe hayallerle
***
Yok ki hiç anlayan
Beni benimle paylaşan
Kırık bir kalpti kalan
Sessizce ağlayan
***
Bilirim geri gelmez ki o artık
Aşk nedir bilmez ki ne yazık
Kapıyı çaldı ayrılık
Çare yok anladık
***
Bilirim geri gelmez ki o artık
Aşk nedir bilmez ki ne yazık
Kapıyı çaldı ayrılık
Çare yok anladık
***
Az mı savaştım
Pes etmedim yıllara
Yenilmekte güzeldi
Bazen bir aşk uğruna
***
Bilirim geri gelmez ki o artık
Aşk nedir bilmez ki ne yazık
Kapıyı çaldı ayrılık
Çare yok anladık
***
Bilirim geri gelmez ki o artık
Aşk nedir bilmez ki ne yazık
Kapıyı çaldı ayrılık
Çare yok anladık
***
Yalan sözlerle
Bomboş sevgilerle
Geçip gitti yıllarım
Toz pembe hayallerle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-