The Best Of Ajda Şarkı Sözleri
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Ajda Pekkan
The Best Of Ajda
-
Ne zaman güneş açsa o gücüme güç katar
Bir sözüyle bir nefesiyle canıma can katar
Ne zaman şimşek olsa ondan ödüm kopar
Bakışında nazarında o anda kanım donar
***
O benim dünyam
Onunla nefes alan ve onunla yok olan
Öylesine güçlü öylesine güzel
Öylesine benim olan.
***
O benim dünyam
Onunla sevebilen ve onunla nefret eden
Öylesine güçlü öylesine güzel
Öylesine benim olan.
***
Ne zaman bahar olsa içim içime sığmaz
Bana gülüşü ve beni öpüşü, böyle bir aşk olamaz
Ne zaman fırtınaysa ona karşı durulmaz
Delicesine öfkesinden tozum toprağım kalmaz.
-
Sardı korkular gelecek yıllar
Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar
Gözlerimde canlanıca yaptığın haksızlıklar güçlendim...
Herşey bambaşka olacak
***
Döndün bak geldin şimdi
Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi
Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek
Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi
***
Olmaz artık kapı açık
Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık
Bir zamanlar sen de bana acımadın
Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım
***
Oh yaşadım yaşıyorum
Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana
Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla
Başladım yaşamaya hey hey
***
Şimdi gel de gör beni bambaşka biri
Topladım dağılan kalbimin her köşesini
Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi
Gel gör beni
***
Sevenlere vereceğim sevgimi herşeyimi
Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi
Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek
Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi
***
Olmaz artık kapı açık
Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık
Bir zamanlar sen de bana acımadın
Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım
***
Oh yaşadım yaşıyorum
Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana
Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla
Başladım yaşamaya hey hey
Şimdi gel de gör beni bambaşka biri
Topladım dağılan kalbimin her köşesini
Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi
Gel gör beni
***
Sevenlere vereceğim sevgimi herşeyimi
Bugünü aslında nasıl sabırla bekledimdi
Seni yalvarırken görmek seni ağlatabilmek
Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi
***
Olmaz artık kapı açık
Arkanı dön ve çık istenmiyorsun artık
Bir zamanlar sen de bana acımadın
Yalnız kaldım yıkılmadım ayaktayım
***
Oh yaşadım yaşıyorum
Başım yukarda meydan okuyorum hayata ve sana
Gönlüm doluyor aşkla barıştım bak hayatla
Başladım hey yaşamaya hey hey.
-
Sen oralarda sevgiden benden uzak
Belki mutlusun belki deli
Bense burada kimsesiz çocuk gibi
Bekler dururum bir dost eli
***
İç içebilirsen kadehler zehir gibi
Hasretten geç geçebilirsen sevgimden
Dön dönebilirsen her şeye o günlere
İstersen git gidebilirsen kalbimden
***
Sen oralarda razıysan unutmaya
Söyle sevgilim yazık bana
Dur sakın gelme kal benden uzaklarda
Kal haram olsun bu aşk sana.
***
İç içebilirsen kadehler zehir gibi
Hasretten geç geçebilirsen sevgimden
Dön dönebilirsen her şeye o günlere
İstersen git gidebilirsen kalbimden.
***
Dur sakın gelme kal benden uzaklarda kal
Haram olsun bu aşk sana
Haram olsun sana.
-
Her sabah uyandığında beni farz et yanında
Böylece kolaylaşır her şey birden bakarsın gelirim aniden
Fırsat verme gözyaşlarına söz geçmez anılara
Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara
***
Haykıracak nefesim kalmasa bile
Ellerim uzanır olduğun yere
Gözlerim görmese ben bulurum yine
Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle
***
Her güzel şey çabuk biter soldular dünkü çiçekler
Ne dostlar ne de geçen mutlu günler bizimle her an beraberler
Aşk başkadır bunlardan döner gelir uzaklardan
Bir ses bir şarkıyla bazen hemen başlar sıfırdan...
-
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Belki gelirsin sen bakarken pencereden
Gözler yalnız özler karda senden izler
***
Yürümek karda zordur
Gelirsen bak aşk budur
Dönsen köşeden şöyle
Şarkı söylerim böyle.
***
Laaay la lay la lay la lay
Laaay la lay la lay la lay
***
Yağma kar dur artık
Bak buz oldu kalbim
Yağma sesimi duy
Belki gelir sevgilim.
***
Göz yaşım dur düşme
Gelmeyecek düşünme
Kes ağlamayı artık
Bak oldu bana yazık.
***
Karda zordur yürümek
Anladım gelmeyecek
Dünya oldu bana dar
Neden yağdın söyle kar ?
***
Dünya oldu bana dar
Neden yağdın söyle kar...?
***
Laaay la lay la lay la lay.
Laaay la lay la lay la lay.
Laaay la lay la lay la lay...
-
Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada
Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana
Bazen sebep bir aşksa çoğu zaman da para
Değiştirir insanları hep bir anda
***
Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi
Şu kısacık ömürler yeter mi
***
Hoşgör sen affet gitsin aldırma
Büyüklük sende kalsın sonunda
Sen sarıl o sana sarılmazsa
Sen unut unutmazsa
***
Hangimiz uğramadık sanki haksızlıklara
Dinle beni sakın uyma şeytana
Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına
Esir olma boş yere gururuna
***
Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi
Şu kısacık ömürler yeter mi
***
Hoşgör sen affet gitsin aldırma
Büyüklük sende kalsın sonunda
Sen sarıl o sana sarılmazsa
Sen unut unutmazsa...
-
-Ne oldu bana bu akşam
-Ne garip seni sanki ilk defa görüyorum
***
Aynı sözler söylediğin hep boş sözler
***
-Sana nasıl anlatsam bilmem ki
Kolay sözler
-Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin
Bu her günkü sudan sözler boş vaatler
-Dünüm bugün geleceğim tek gerçeğimsin
***
Artık bitsin sus hiç konuşma
Anlamam hiç kendini yorma
***
-Sen bana aşk şarkıları çalan
-Gül kokuları getiren ılık rüzgarlar gibi
Belki tatlı tatlı bu yalanlar
-Bir dakika seni anlamıyorum
**
Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar
Yere iner mi gökteki yıldızlar
Dinleyemem bunlar hep boş laflar
Aşk bitince sözler neye yarar
***
-İnan bana noolur
Palavra palavra palavra
-Dinle beni
Palavra palavra palavra
-Yalvarırım
Palavra palavra palavra
-Yemin ederim
Palavra palavra palavra palavra palavra
Hepsi palavra inanmam sana
***
-İşte kaderim sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim
Ne romantik bu sözleri çok dinledim
***
-Duyguların en güzeli ümidim
Çok dinledim
-Ne olur dinle beni
Hepinizde aynı taktik aynı yalan
***
-Yasak rüyalarımın kadını
Beğenmedim
***
-Istırabım ümitsizliğim
Başlayınca sen susmaz mısın
Gülüyorum haline anlamaz mısın
***
-Yıldızları yer yüzüne indiren şarkım
Belki tatlı tatlı bu yalanlar
***
-Sen olmasaydın kim bilir belki ben de olmazdım
Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar
Yere iner mi gökteki yıldızlar
Dinleyemem bunlar hep boş laflar
Aşk bitince sözler neye yarar
***
-Yüreğim bu söylüyor sözleri inan
Palavra palavra palavra
-Dinle beni
Palavra palavra palavra
-Noolur
Palavra palavra palavra
-Yemin ederim
Palavra palavra palavra palavra palavra
Hepsi palavra inanmam sana
Palavra palavra palavra
-Güzelsin
Palavra palavra palavra
-Ne güzelsin
Palavra palavra palavra
-Çok güzelsin
Palavra palavra palavra palavra palavra
Hepsi palavra inanmam sana.
-
Karar ver artık kimi daha çok sevdiğini
Kararsız olma sen üzme herkesi
Kalbinde kim var o mu yoksa ben miyim
Bilmek isterim yolumu çizeyim
***
Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl
Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır
İki kişi seven iki defa ölürmüş
Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş
***
Ah sen üzgün ah ben üzgün
O da üzgün yapma herkes de üzgün
***
Gözler beni arar kalbin onu düşünür
Tercih yap sonra üç kalp birden ölür
Görülmemiştir böyle aşk inan dünyada
Ne biçim sevgi üç kalp bir arada
***
Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl
Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır
İki kişi seven iki defa ölürmüş
Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş
***
Ah sen üzgün ah ben üzgün
O da üzgün yapma herkes de üzgün
-
Tam ona sarılırken gördüm pencereden
Gülünecek ne vardı, gülüyordun ya öperken
Bu gece seninle olalım canım derken
Sildim seni o anda kalbimden
***
Neydi kopan içimden
Yıllar zincirinden
Öldüm sanki yaşarken
Kaçtım hemen o sahneden
Kendimi buldum ben çalıştığım bu yerde
Azalır acılarda belki gitgide
***
Uykusuz her gece bu soğuk kahvede
Sabahlarım bazen günlerce
Rüyalarıma gelme diye
***
Uykusuz her gece, yorgun ölesiye
Unutur muyum seni yorulsam her gece
***
Masada boş bardaklar
Kirlenmiş tabaklar
Çoğalıyor önümde bitmesin sabaha kadar
Yakmıyor elimi artık bu kaynar sular
Yoruldukça kaybolur acılar
-