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Ajda'90 Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan Ajda'90 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ajda Pekkan Ajda'90 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ajda'90 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Ajda'90

  • Olur Ya

  • Doğru mu Değil mi

  • Dinlemelisin Beni

  • Hayırdır İnsallah

  • Her Yaşın Bir Güzelligi Var

  • Ne Günler

  • Sana Bana Yeter

  • Yaz Yaz

  • Bana Dönme Bir Daha

  • Bir Yabanci Gibi

  • Resmin Yok Bende

  • Yazık Olur

  • Yaşanası Dünya

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