Ajda Pekkan

Sisli gözlerin dalmış uzaklara Dargın gibisin insanlara Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara Tozlu çapraşık yollara. *** Geçerken yanımdan o an tanımadın beni Hatırlamadın bile belki ismimi Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar İnan ki her yaşın bir güzelliği var. *** Yüzündeki çizgilerinle saçındaki beyazlarla Benim için eskisinden daha güzelsin Bırak varsın geçsin yıllar Bitsin artık bu korkular Her yaşın ayrı bir güzelliği var. *** Duygular vardır duygularla beslenen Belki yaşadık biz çok erken Bir dönem gelir ömür boyu özlenen Her anı canım seninle geçen. *** İnanmaz gözlerle bakma bakma yüzüme Artık mutlusun belli, benden gizleme Hatırlayıp da üzülme unut gülümse Seviyorum inan seni her halinle...