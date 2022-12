Her gün şu sokaktan geçen Genç çifte bakar hayal ederim İkimiz onların yerinde olsaydık Yıllar geçmeseydi derim *** Her gün şu balkonda oturan Evli çifti hayran izlerim Zamanı durdursak ben ve sevgilim Onlar gibi olsak derim *** Neden hasretiz bir başka kişiye Bir başka cennet ve bahçeye Neden belli içimizdeki benle Çelişkideyiz gerçekte *** Ne güzel her gün elele dolaşmak Koşarken bile gözgöze bakmak Hele güneş batarken tam şu köşede Öpüşebilmek gizlice *** Ne güzel bir yuvayı paylaşmak Sabah giderken el sallamak Her akşam üstü hep aynı saatte Geldiğini görmek yine *** Her gün şu sokaktan geçen Her gün şu balkonda oturan O genç çifte bakar evli çifti gözler Onlar gibi olsak derim. *** Ne güzel her gün elele dolaşmak Ne güzel bir yuvayı paylaşmak Genç yaşta gözgöze evliyken dizdize Onlar gibi olsak derim.