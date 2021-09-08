×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Ajda Pekkan Palavra
Palavra

Palavra

150 Parça | 10:17:50

DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Palavra

Ajda Pekkan 04:35
02

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
03

Arada Sırada Burak Yeter Remix

Ajda Pekkan 05:51
04

Arada Sırada

Ajda Pekkan 03:59
05

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
06

Sana Ne Kime Ne

Ajda Pekkan 02:55
07

Yolculuk

Ajda Pekkan 03:14
08

Yaz Yaz Yaz

Ajda Pekkan 04:09
09

Haykıracak Nefesim

Ajda Pekkan 03:17

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Kadının Aşkı
Sonsuz Aşk
Aşıklar Kulübü
Büyük Aşk
İlk Aşk
Aşka Aşık
Son Aşk
Aşık Adamlar
Hareketli Aşk Şarkıları
Romantik Aşk Şarkıları
Duygusal Aşk Şarkıları
Arabesk Aşk Şarkıları
En Güzel Aşk Şarkıları
Romantik Dans Şarkıları

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı