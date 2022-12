Ajda Pekkan

Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Neresi sıla bize, neresi gurbet *** Al bizi koynuna ipek yolları Üstümüzden geçiyor gökkuşağı Sevdalı bulutlar uçan halılar Uzak değil dünyanın kapıları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Yollar bize memleket *** Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Neresi sıla bize, neresi gurbet *** Rakılı akşamlar, gün batımları Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar Hatırlatır her şey eski aşkları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Yollar bize memleket

O kadar sevdim ki resmini İşte bugün konuştu benle Yorulmuştum çalışmaktan Karda uzun yürürdük senle *** Geceleri resmine baktım Olanları anlattım Seni bir görsem diye diye Uyudum yağmurun sesiyle *** O kadar sevdim ki resmini *** Biliyorum görünce beni Hep tanıyordum diyeceksin Rüyalarımda hep sen vardın Hep tanıyordum diyeceksin *** Okuduğum her cümlede Konuştuğum her insanda Gördüğüm her güzellikte Sen de varsın Sen hep varsın