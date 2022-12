Ajda Pekkan

Sana bana yeter artar bile dünya Nedir bitmeyen kavga anlaşsak aramızda İkimiz aynı yolda varlıkta ve yoklukta Paylaşırsak her şeyi senin olur benim olan da *** Bende bir gönül var onu sana verdim Kurduğum hayallerin yarısı inan senin Gökteki yıldızlarla denizlerse herkesin Açgözlülük etme gel feda olsun sana her şeyim. *** Tanrı zengin kul fakirse Onları görür sen üzülme Duayla sevgi birleşirse gözü yaşlı kalmazdı kimse Onda var da sende yoksa gönül zengin aldırma Bedeldir bir kahkaha bütün dünya malına.

Sisli gözlerin dalmış uzaklara Dargın gibisin insanlara Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara Tozlu çapraşık yollara. *** Geçerken yanımdan o an tanımadın beni Hatırlamadın bile belki ismimi Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar İnan ki her yaşın bir güzelliği var. *** Yüzündeki çizgilerinle saçındaki beyazlarla Benim için eskisinden daha güzelsin Bırak varsın geçsin yıllar Bitsin artık bu korkular Her yaşın ayrı bir güzelliği var. *** Duygular vardır duygularla beslenen Belki yaşadık biz çok erken Bir dönem gelir ömür boyu özlenen Her anı canım seninle geçen. *** İnanmaz gözlerle bakma bakma yüzüme Artık mutlusun belli, benden gizleme Hatırlayıp da üzülme unut gülümse Seviyorum inan seni her halinle...