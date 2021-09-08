×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Ajda Pekkan Sana Neler Edeceğim
Sana Neler Edeceğim

Sana Neler Edeceğim

150 Parça | 10:17:50

DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
02

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
03

Arada Sırada Burak Yeter Remix

Ajda Pekkan 05:51
04

Arada Sırada

Ajda Pekkan 03:59
05

Sana Ne Kime Ne

Ajda Pekkan 02:55
06

Yolculuk

Ajda Pekkan 03:14
07

Palavra

Ajda Pekkan 04:35
08

Yaz Yaz Yaz

Ajda Pekkan 04:09
09

Haykıracak Nefesim

Ajda Pekkan 03:17

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Sezen Aksu
Tarkan
Aşkın Nur Yengi
Buray
Edis
Ferhat Göçer
Fettah Can
Funda Arar
Gökhan Türkmen
Göksel
Gülşen
Hande Yener
Işın Karaca
Kutsi
Mabel Matiz
Merve Özbey
Murat Dalkılıç
Mustafa Ceceli
Sertab Erener

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı