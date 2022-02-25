Ajda Pekkan

Sarıl Bana Dertlerim sarmış beni Simsiyah bir tül gibi Gel bir bak şu halime Sanki solmuş gül gibi *** Yaşanan anılarım dün gibi Söndürme bu ateşi kül gibi Haydi inat etme, bana olmaz deme Seviyorum de sarıl bana. *** Ah görür görmez seni Bir düşünsene beni Aklım başımdan gider Deli olurum deli.

Oyalama Beni (Remix) Kim bilir kaç günüm kaldı seninle Acısı sevinci ve her şey ile Kim bilir daha ne kadar sürecek kim bilir *** Yetmiyor bu sevgi bir tek an için Son defa insafa gel benim için ne olur Ne olur erteleme beni de ne olur *** Bir anlık heves için bir anlık heyecanla Dokunma ve oynama gururumla *** Oyalama beni veda et artık Baştan çıkarma veda et artık İstersen hakimi ol tatmadığım duyguların Dokunma artık. *** Bilmezler bu can nasıl dayanıyor Sevgisiz nasıl da hırpalanıyor Kim bilir nerede nasıl tükenecek kim bilir *** Haklı ol veya olma ne fark eder. Çektiğim senelerce ceza yeter Ne olur biraz daha sabret deme ne olur.

Aglama Anne Ah ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştük ilk yenilen biz değildik elbet gün oldu dünyaya kustuk *** Ağlama anne benim için ağlama bende herkes kadar aldım acılardan ağlama anne benim için ağlama bende herkes kadar yandım sen ne olur çocukluğumu sakla tek kalan bu elimde avucumda ağlama anne benim için ağlama *** Her birimiz başka bir hikaye anne bu ayrılıklar niye sen yine bir ninni söyle bana yavrum uyusun da büyüsün diye *** Ağlama anne benim için ağlama bende herkes kadar aldım acılardan ağlama anne benim için ağlama bende herkes kadar yandım sen ne olur çocukluğumu sakla tek kalan bu elimde avucumda ağlama anne benim için ağlama

Başkasını Tanımam Hayra yorma rüyayı Pembe görme dünyayı Yağmur çamur kar kış bahar Daha daha neleri var. *** Her şey bal kaymak değil ki Bunun bir de acısı var Yaşamaya bak doya doya Hayat değmez ağlamaya. *** Aradığın o aşk bende Yıllardır aklım hep sende Gözümü açtım seni gördüm Başkasını tanımam. *** Bazen sarhoş deli başıboş Bazen kuytu köşede loş Bana sen sevdiğini söyle O an olsun içim bir hoş. *** İster bir gün ister bin yıl Benim için fark etmez.