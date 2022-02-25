Ajda Pekkan

Tam ona sarılırken gördüm pencereden Gülünecek ne var gülüyordun öperken Bu gece seninle olalım canım derken Sildim seni o an kalbimden *** Hepsi boş hayatta Bir sev de anla Olmaz olmaz artık Çık git kapı açık *** Mutluyduk belki seninle bak bugüne kadar Bugünlerin bir de yarınları var İnanmam sevgilim böyle bitmez aşklar Gidiyorum ben sen hoşça kal. *** Gel şimdi gör beni Barıştım bak hayatla Gönlüm doluyor aşkla Başladım yaşamaya. *** Dillerden düşmeyen şarkılar bunlar Kulaklarda hala çınlar Sevinç ve keder, hasret ve anılar Yaşanmış bunlar bir zamanlar...