Ajda Pekkan

Şarkılar Şarkı Sözleri
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Tam ona sarılırken gördüm pencereden
Gülünecek ne var gülüyordun öperken
Bu gece seninle olalım canım derken
Sildim seni o an kalbimden
***
Hepsi boş hayatta
Bir sev de anla
Olmaz olmaz artık
Çık git kapı açık
***
Mutluyduk belki seninle bak bugüne kadar
Bugünlerin bir de yarınları var
İnanmam sevgilim böyle bitmez aşklar
Gidiyorum ben sen hoşça kal.
***
Gel şimdi gör beni
Barıştım bak hayatla
Gönlüm doluyor aşkla
Başladım yaşamaya.
***
Dillerden düşmeyen şarkılar bunlar
Kulaklarda hala çınlar
Sevinç ve keder, hasret ve anılar
Yaşanmış bunlar bir zamanlar...