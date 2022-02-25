Ajda Pekkan Şarkı Sözleri
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Dışarda yağmur yağıyor
Sokaklar boş ve sessiz
Elimde kadehin var
İçemiyorum sensiz.
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Gecelerin ötesinden
Ah çıkıpta gelsen
Sana tutsak korkulardan
Beni bir kurtarabilsen.
***
Senin için buradayım
İnan canım senin için
Yokluğundan çıldırsam da
Değer canım senin için.
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Düşün düşün aşamıyorum engelleri
Varamıyorum yanına çarelerin
Yıkıl duvar göremiyorum enginleri
Gidemiyorum bırakıp uzaklara
***
Bir ağlarım bir gülerim
Sanma senden vazgeçerim
Alışamam inan yokluğuna
***
Eğlen güzelim gününü gün et
Ben vazgeçmişken eğlen
Karaları ben bağlarım
Sende vakit çok erken.
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