Ajda Pekkan

Sevdim Seni Sevdim seni bir kere Başkasını sevemem Deli diyorlar bana Desinler değişemem *** Hayatta en zor olan Bir insanı tanımak Kabul etmek huylarını Değişmeden bir olmak *** Sevgi anlaşmak değildir Nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için Ömür bile verilir *** Daha yolun başındasın Değişirsin diyorlar Oysa sana çıkıyor Bildiğim bütün yollar...

Aşk Oyun Değil Aşk deyip de geçme sevgilim Aşk başlı başına bir sanat Bir tatlı cümleyle geçmiyor Geçmiyor hayat *** Kendinden bir şeyler vermezsen Paylaşmayı eğer bilmezsen Mutlu düşlerindeki gibi Geçmiyor hayat *** Aşk oyun değil Her gün yeniden Yaratılmalı sevgi dediğin *** Aşk oyun değil Bir ömür boyu Yaşatılmalı her aşk dediğin *** Aşk deyip de geçme sevgilim Aşk başlı başına bir sanat Böyle boş sözlerle Geçmiyor hayat *** Dünyada yalnız bahar mı var Yağmuru var fırtınası var Hep böyle hayalle Geçmiyor yıllar

Bir Garip Yolcuyum Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş

Dertliyim Arkadaş Sevda yollarında beyhude gezdim Unuttum kendimi canımdan bezdim *** Bilseydim kalbimi sana vermezdim Dertliyim arkadaş haberin var mı *** Gurbete gidip de kalmayacaktın Başımı dertlere salmayacaktın *** Hani sen ellerin olmayacaktın Dertliyim arkadaş haberin var mı ?

Felek Boynumu büküp böyle düştüm yollara Boş yere ah etmişim yalan yıllara Beni muhtaç ettin namert kullara Perişan ömrümü söndürdü felek. *** Ey felek zalim felek beni bir kalpsize Beni vicdansıza muhtaç ettin felek Perişan ettin felek Kanadın kırılsın felek. *** Sevgiden ne de aşktan gülmedi yüzüm Baharım hep kış oldu, kış oldu güzüm İşte ben böyle bir garip öksüzüm Ümitler doğmadan öldürdü felek.

Mihrabım Diyerek Mihrabim diyerek sana yüz vurdum Gönlümün dalında bir yuva kurdum *** Yıllardan beridir yalvarıp durdum Sevgilim demeyi öğretemedim. *** Gönlünde sevgime yer vermedin de Yaban güllerini hep derledin de. *** Ellerin ismini ezberledin de Bir benim adımı öğretemedim. *** Sonunda hicranı öğrettin bana Ben sana sevmeyi öğretemedim.

Sen Mutlu Ol Nasıl bir kalp bıraktın Bilir misin ardında Bilir misin kırılan Kalpler düzelmez asla *** Dönüp de hiç baktın mı Merak edip arkana Eden bulur güzelim Kalır sanma yanına *** Bir gün olsun gülmesem Hep ağlasam da olur Karanlığın içinde Yalnız kalsam ne olur *** İnim inim inlesem Acı çeksem de olur Benim için fark etmez Sen mutlu ol ne olur. ** Geçmişteki günleri Bir an olsun hatırla Yırtmadıysan resmimi Ona bakıp da ağla. *** Mutlu günlerimizi Sen vaad etmiştin bana Eden bulur güzelim Kalır sanma yanına.