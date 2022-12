Ajda Pekkan

Son Yolcu Bu gece hiç konuşmadan Söndür ışığı da uyu yanımda Yarın güneş doğmadan Gitmiş olacağım belki buradan *** Ağlar sesin kulağımda Sıcaklığın da hala avucumda Sabah olmadan daha Sokulsam yanına *** Yağmur öncesi gibi Yaşla doldu gözlerim Kalbimden en son geçen yolcu Yolcu sensin *** Ah acılar sevinçlerin Sevinçler acıların gölgesi Bazen gezer başında Aşkın da böylesi. *** Yağmur öncesi gibi Yaşla doldu gözlerim Kalbimden en son geçen yolcu Yolcu sensin. *** Kimini sevgi kimini nefret Kimini hasret alır ya Kimi aylarca kimi yıllarca Bir yaşamca kalır ya.

Aşka İnanma Aşka inanma aşka inanma Yanılır yanar gönül yanar aldanma Her yudumunda ayrı tat var ya Zehir olur bazen dünya bazen cennet ya. *** Ne olurdu dönsen yanıma gelsen Bir sarılsam doya doya hasret gidersem Üç günlük dünya üç günlük dünya Neye yarar yaşanmazsa Yaşamadım deme sonra Her şey gibi o da yalan Hele aşka hiç inanma. *** Aşka inanma aşka inanma Yanılır yanar gönül yanar aldanma Her durağında acık yükler ya İçine işler canım ölsen çıkmaz ya. *** Ne olurdu dönsen yanıma gelsen Bir sarılsam doya doya hasret gidersem Üç günlük dünya üç günlük dünya neye yarar yaşanmazsa Yaşamadım deme sonra Her şey gibi o da yalan Hele aşka hiç inanma.

Bu Ne Biçim Hayat Her kalbin bir aşk hikayesi vardır Benim hikayemse çok acıklı Bir tek sevdiğim elimden gitti Dinleyin bu hayat ne acı *** Bu ne biçim hayat dünyada yok rahat Yeni bir aşk bul eskisini sen at Ölsen de ölmesen sevsen de sevmesen Olacak bir gün hepsi kabahat *** Bana çok sevdiğini söylemişti Hayat olmaz sensiz demişti Bir baktım ki bana yüz çevirdi Kalbini başkasına verdi *** Bu ne biçim hayat dünyada yok rahat Yeni bir aşk bul eskisini sen at Ölsen de ölmesen sevsen de sevmesen Olacak bir gün hepsi kabahat

Dert Ortağım Aşk kadehiyle içtiğim sensin Sevgili diye seçtiğim sensin Bütün dünyayı gezdim dolaştım Anladım ki tek sevgilim sensin *** Dert ortağım benim biricik sevgilim Söyle senden başka kimim var benim *** Senden uzakta geçmez günlerim Bir gün görmesem seni özlerim Başka birini sevemem artık Gelmesen bile seni beklerim. *** Dert ortağım benim biricik sevgilim Söyle senden başka kimim var benim

Dile Kolay Ağlıyorsun derdin mi var Aşık mısın benim kadar Çaresini kimler arar Bu aşk neler neler yapar. *** Delisin Mecnun misali Ecel bu dinlemez mani Yalandır herşey bu sahi Yaradan bilir bu hali. *** Bile bile düştünse sen O dinlemez canım dersen Peşindedir kaçıp gitsen Bırakmaz ki öldürmeden. *** Sonu yok bu sevgi böyle Kırılır bir tek sözünle Yaş olur akar gözünde Yaradır kanar gönülde. *** Unut demek dile kolay Ateş düştüğü yeri yakar Anlamaz ki o zalim yar Gezer gezer uzaktan bakar. *** Seni ben ben işte böyle Severim böyle sevince Yaşarım güzelliğince Solarım seninle bende.

Hancı Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Perdeleri ger yavaş yavaş. *** Garibim her şey bana yabancı Dertliyim çekinme doldur hancı Önce kımıldar hafif bir sancı Ayrılık sonradan der yavaş yavaş. *** Bende bir resmi var yarısı yırtık On yıldır evimin kapısı örtük Garip bir de sarhoş oldu mu artık Bütün sırlarını der yavaş yavaş. *** İşte hancı ben her zaman böyleyim Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim Kaldır artık boş kadehi neyleyim Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş.

Petrol Sen gelmeden önce her yer karanlık Dünya ıssız dünya durgundu bilmem niçin Her yerde aradım tatlı bir ışık Bir ateş bul gönlümü ısıtmak için *** Sen gelince sanki bir güneş doğdu Aydınlık günüm gecem artık çok güzel hayat Sanki her şey birden bambaşka oldu Sensiz ne kadar zormuş meğer ne güçmüş hayat *** Aman petrol, canım petrol Artık sana sana muhtacım petrol Elinde petrol, sonunda petrol Artık dizginlerim senin elinde petrol *** Öyle gururlusun giremem yanına Girmişsin kim bilir kaç aşığın kanına Dolardan marktan başka laf çıkmaz dilinden Neler neler çekiyorum senin elinden *** Nice zengin dilber düşmüş ardına Düş başka gerçek başka yar olmazsın sen bana Belki gideceksin bir gün gerçekten İşte senin ardından ağlıyorum şimdiden.

Sana Doğru Herkes seçer kendi yolunu Bilmem ki mutsuzluk mu sonu Şu günlük güneşlik dünyada Bulur en zorunu *** Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmazmış bir sokakmış Meğer dönülmez oldu *** Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde *** Bizi güçlükler ayırsa da Umudum var hala yarın da Ben severim aşkın zorunu Kimi gider kolayına