Ajda Pekkan

Ucuz Roman Günler birbirinin aynı Zaman akıp gidiyor Gemiler geçiyor ufka karşı Ama bizi görmüyor *** Hayat başka yerde saklı Seslensem de çıkmıyor Her yanımız iplerle bağlı Ucunu kim tutuyor *** Bunalınca zaman zaman Çekerim bir of aman aman *** Kır zincirini kes iplerini Kapansın en derin yaran Bitsin artık bu ucuz roman Sen gerçeksin onlar yalan

Arada Sırada Dünya farkında sen değilsin Bensiz aşkınla kalma böyle Kim var karşımda sen değilsin Bittin aslında bende öyle *** Duyamadım aşkta ara sıra birkaç yeni kelime yine de *** Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor Kalbime gömülen emin olma diyor Beni öldürüyor kendisi yaşıyor *** Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor Kalbime gömdüğüm emin olma diyor Bana gün dediğin akşamı buluyor *** Aşklar faslında tek deliydim Sende tam varken bende gölgen Hayret aslında sen bilirdin Sustun karşımda bende öyle

Asla Deme Asla Bu güneşsiz günlerde Gayretler içindeyim Bin türlü biçimdeyim sensiz Gecenin her yerinde Evvel zaman içinde Yolunu kaybetmiş gibi sensiz *** Sokağından geçiyordum Daha birkaç gece önce Işıklar sönmüştü yine Bir yabancının peşinden Koştum bir keresinde Sevgilim diye diye *** Asla Asla deme asla Asla Asla demem asla *** Beni sen yaktın Sen topla Kendin gel Kendin kurtar aşkım Kalbimi bu yerlerden Bu kadersiz Kalbim sensiz Yorgun düştüm N'olur bir şey söyle -na-na-na-na- Ahdım var ölmem de Yalnızlarda sensiz.

Farkın Bu Dün gece düşümde Seni gördüm aynı gülüşünle Bana yakındın Mutluydum bu dönüşünle *** Dinmişti yağmur Gökkuşağı göründü ve Ne çok ısıttın Hiç uyanmak istemedim *** Sensizlik erken Alışırım belki derken Olmadı işte Vazgeçmedim senelerden *** Duyarım seni Sessizlik her yerdeyken Son kalışındı Hiç unutmak istemedim *** Senin için çalınıyor sanki Yalnızlığın sevdiği şarkı bu Senin için söyleniyor hala Bir daha bir daha farkın bu.

Hadi Gel Ah geri ver olası gözyaşımı Al geri ver ah yüreğim Ona bu kalp acımı sildiriver *** Hayrını gör bana bıraktığının Hayrını gör ah yüreğim Alev alev yanmayı öğreniver *** İster servet olalım İster gökte yanalım Bitsin yaslı anılar Biraz erkek olalım. *** Hadi gel bu kalbi ara üzmeden Hadi gel yürekte yara küsmeden Hadi gel bu aşkta kan akar mı gör Hadi gel yaşattığını gör.

Heves Kolay değil, böyle yaşamak kolay değil Bunca yükü, böyle taşımak kolay değil Hayat kısa gitti gidiyor bilmeyene Aşk bir ceza adam gibi sevmeyene *** Bensizliğe alışamazsın Gökyüzünde yıldızlarla yarışamazsın *** Kapadım ben o eski defterleri Boşuna heves etme dönmem geri Beni böyle bilen böyle seven Başımda taç olsun Canıma yoldaş olsun. *** Unuttum beni yok yere üzenleri Kapıma kul olup boşa gezenleri Beni böyle bilen böyle seven Başımda taç olsun Canıma yoldaş olsun.

Özetle Nasıl tozu dumana kattım Ne çok fırtınadan çıktım Yine de bu günlere sensiz geldim *** Kabul et o geceyi unuttum Bendim senin tek umudun Ama yok ben zamanı durdurdum *** Özetle… Geçmiş gitmişim Sünger çekmişim Sevmiş sevmemişim Özetle… *** Olmuş bitmişim Tükenip dirilmişim Ama geri dönmemişim Özetle… *** Daha dün aynı evde Daha dün aynı sokakta Daha dün senin yanında Öyle bakan ben miydim? *** Özetle… Geçmiş gitmişim Sünger çekmişim Sevmiş sevmemişim Özetle… *** Olmuş bitmişim Tükenip dirilmişim Ama geri dönmemişim Özetle… Özetle… *** Nasıl tozu dumana kattım Ne çok fırtınadan çıktım Yine de bu günlere sensiz geldim *** Kabul et o geceyi unuttum Bendim senin tek umudun Ama yok ben zamanı durdurdum *** Özetle… Geçmiş gitmişim Sünger çekmişim Sevmiş sevmemişim Özetle… *** Olmuş bitmişim Tükenip dirilmişim Ama geri dönmemişim Özetle… *** Daha dün aynı evde Daha dün aynı sokakta Daha dün senin yanında Öyle bakan ben miydim? *** Özetle… Geçmiş gitmişim Sünger çekmişim Sevmiş sevmemişim Özetle… Özetle *** Olmuş bitmişim Tükenip dirilmişim Ama geri dönmemişim Özetle… *** Olmuş bitmişim Tükenip dirilmişim Ama geri dönmemişim Özetle… Özetle… Özetle

Yakar Geçerim Yine yüzünden düşen bin parça. Dalıp dalıp uzaklara iç çekiyorsun. Eğer bıçak kemiğe dayandıysa, Niye bu amansız acıya göz yumuyorsun. *** Akıl karı değil ızdırabın böylesi. Bu aşk değil esaretin ta kendisi. *** Ben senin yerinde olsam, Ufak ufak uzarım durmam, Pılımı pırtımı toplar giderim, Bakmam gözyaşına bakmam, Bir dakika bile katlanmam, Sevene zulüm edeni, ezer (yakar) geçerim. *** O halden anlamıyor, umursamıyorsa, Sen niye üzülüp kahroluyorsun, Bu sonucun vebali onun boynuna, Bırak inceldiği yerden kopsun.