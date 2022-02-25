Ajda Pekkan

Nedir derdin söyle diye Bir gün bana sormadın Yüzüme bakmadın *** Bilsen nasıl acı çektim kendim Kimse görsün istemedim Candan seven birini bekledim *** Sen yoktun ki o kara günlerde Başkası vardı gönlünde Gerçekleri gördüm yeter dedim *** Ah bugünün bir de yarını var Mutluyduk belki bugüne kadar Ya sonra. *** Ne yaparım senden sonra Acımadan geçer yıllar Zamanla yalnızlık başlar Yola çıkar pişmanlıklar. *** Kal sevgini de al Gidiyorum ben sen hoşça kal Bugünlerin bir de yarınları var Gidiyorum ben sen hoşça kal.