Ajda Pekkan

Nedir bu gördüğüm, Tanrım, rüya olsa, Toplanmış her şeyi gidiyor mu yoksa? Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar. İnanmam, sevgilim, böyle bitmez aşklar. *** Gel, otur yanıma, dinle sözlerimi, Sorsana kalbine, beni sevmedi mi? Bilmeden kırdımsa, bütün suç bende mi? Bağışla, sevgilim, sen affet beni. *** Yeniden başlasın, Aşk ateşim yansın, Bizim gibi seven gönüllere yazık böyle ayrılmasın. Yeniden başlasın, Burada kalmasın, Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür, hayattasın. *** Nedir bu gördüğüm, Tanrım, rüya olsa, Toplanmış her şeyi gidiyor mu yoksa? Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar. İnanmam, sevgilim, böyle bitmez aşklar. *** Yeniden başlasın, Aşk ateşim yansın, Bizim gibi seven gönüllere yazık böyle ayrılmasın. Yeniden başlasın, Burada kalmasın, Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür, hayattasın.