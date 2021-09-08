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7/24 Dinle Ajda Pekkan Yakar Geçerim
Yakar Geçerim

Yakar Geçerim

150 Parça | 10:19:22

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
02

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
03

Kimler Geldi Kimler Geçti

Ajda Pekkan 03:25
04

Haykıracak Nefesim

Ajda Pekkan 03:17
05

Ara Sıcak

Ajda Pekkan 03:47
06

Yaz Yaz Yaz

Ajda Pekkan 04:09
07

Ya Sonra

Ajda Pekkan 04:29
08

Arada Sırada Burak Yeter Remix

Ajda Pekkan 05:51
09

Palavra

Ajda Pekkan 04:35

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