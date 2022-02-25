Ajda Pekkan

Bu aşk yaktı canımı Hiç mi düşünmedin giderken yarını *** Sen yine benim aşkım olmayacaksan Yaktığın kadar yakarım canını *** Yakarım canını Yakarım canını *** Sen sonunda beni gelip alacaksın O gün aşk deliliktir anlayacaksın Aşk bu oyun değil anlayacaksın Ağlayacaksın arayacaksın *** Anlatacaksın Aşkı bana *** Bu aşk sarmaşık gibi Sarmış hem fikrimi, hem ciğerimi *** Sen yine benim aşkım olmayacaksan Yaktığın kadar yakarım canını *** Yakarım canını Yakarım canını *** Sen sonunda beni gelip alacaksın O gün aşk deliliktir anlayacaksın Aşk bu oyun değil anlayacaksın Ağlayacaksın, arayacaksın *** Anlatacaksın Aşkı bana