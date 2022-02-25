Yakarım Canını Şarkı Sözleri
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Ajda Pekkan
Yakarım Canını
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Bu aşk yaktı canımı
Hiç mi düşünmedin giderken yarını
***
Sen yine benim aşkım olmayacaksan
Yaktığın kadar yakarım canını
***
Yakarım canını
Yakarım canını
***
Sen sonunda beni gelip alacaksın
O gün aşk deliliktir anlayacaksın
Aşk bu oyun değil anlayacaksın
Ağlayacaksın arayacaksın
***
Anlatacaksın
Aşkı bana
***
Bu aşk sarmaşık gibi
Sarmış hem fikrimi, hem ciğerimi
***
Sen yine benim aşkım olmayacaksan
Yaktığın kadar yakarım canını
***
Yakarım canını
Yakarım canını
***
Sen sonunda beni gelip alacaksın
O gün aşk deliliktir anlayacaksın
Aşk bu oyun değil anlayacaksın
Ağlayacaksın, arayacaksın
***
Anlatacaksın
Aşkı bana