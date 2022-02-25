Ajda Pekkan

Yan Çok yoruldum yaşananlardan, Yok çok sıkıldım duyduklarımdan. Sen erişilmez, ulaşılmaz sanıyorsun kendini, Beni kaybettiğini hala içine sindiremedin. *** Ama bir şey unutma Ağır gelir bende bulduklarını Bir başkasında aradığın zaman. *** Yan gece gündüz yan, milim milim yan, İnim inim inle aşkımdan, haline yan, Bensizliğine yan, sensizliğime yan, Beni bu hale nasıl getirdiğine yan. Gözümden düşersin geri döndüğün zaman. *** Yan gece gündüz yan, milim milim yan, İnin inim inle aşkımdan, haline yan, Bensizliğine yan, sensizliğime yan Beni bu hale nasıl getirdiğine yan.

Aynen Öyle Bugün takvime baktım Yaprağını kopardım attım Seni tanıyacağımı bilseydim Yapar mıydım (atar mıydım) *** Unutma bugün bu tarihi Bu aşkımızın ilk sahnesi Yüreğime indi perdesi Aynen öyle aynen öyle *** Unutma bu günü bu tarihi Kelimelere sığmaz tarifi Dize getirdim talihi Aynen öyle aynen öyle *** Kalem yazar tükenir Kader yazar tükenmez Tükenmesin sevgimiz Aynen öyle aynen öyle *** Hemen koşa koşa evime gittim Evimin altını üstüne getirdim Tarih burada kader burada Yaprağında Aynen öyle aynen öyle

Can Gidiyor Ortada bir şey yokken var gibi Elleri yakın dururken yok gibi O beni bir an bazen sever gibi O beni bir an bazen iter gibi *** Gözleri benle doluyken boş gibi Bir yanarken diğeri sönen mum gibi O beni bir an bazen yaşar gibi O beni bir an bazen aşar gibi *** Can gidiyor, canım gidiyor Canımın içi hayat bitiyor Göz göre göre ona yanıyorum O da bunu çok iyi biliyor