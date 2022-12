Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz Bile bile üstüme gelmene ne gerek var Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz Ve bunca yaşanmış yılların da hatırı var *** Eğer her gün bu işkence, eğer her gün bu karmaşa Eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsan. *** Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi Yanılırsam çık karşıma göster kendini Belki zamanla teker teker silinirler aklından Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman.