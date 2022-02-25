Yeniden Başlasın Şarkı Sözleri
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Ajda Pekkan
Yeniden Başlasın
-
Nedir bu gördüğüm, Tanrım, rüya olsa,
Toplanmış her şeyi gidiyor mu yoksa?
Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar.
İnanmam, sevgilim, böyle bitmez aşklar.
***
Gel, otur yanıma, dinle sözlerimi,
Sorsana kalbine, beni sevmedi mi?
Bilmeden kırdımsa, bütün suç bende mi?
Bağışla, sevgilim, sen affet beni.
***
Yeniden başlasın,
Aşk ateşim yansın,
Bizim gibi seven gönüllere yazık böyle ayrılmasın.
Yeniden başlasın,
Burada kalmasın,
Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür, hayattasın.
***
Nedir bu gördüğüm, Tanrım, rüya olsa,
Toplanmış her şeyi gidiyor mu yoksa?
Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar.
İnanmam, sevgilim, böyle bitmez aşklar.
***
Yeniden başlasın,
Aşk ateşim yansın,
Bizim gibi seven gönüllere yazık böyle ayrılmasın.
Yeniden başlasın,
Burada kalmasın,
Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür, hayattasın.
-
Nedir derdin söyle diye
Bir gün bana sormadın
Yüzüme bakmadın
***
Bilsen nasıl acı çektim kendim
Kimse görsün istemedim
Candan seven birini bekledim
***
Sen yoktun ki o kara günlerde
Başkası vardı gönlünde
Gerçekleri gördüm yeter dedim
***
Ah bugünün bir de yarını var
Mutluyduk belki bugüne kadar
Ya sonra.
***
Ne yaparım senden sonra
Acımadan geçer yıllar
Zamanla yalnızlık başlar
Yola çıkar pişmanlıklar.
***
Kal sevgini de al
Gidiyorum ben sen hoşça kal
Bugünlerin bir de yarınları var
Gidiyorum ben sen hoşça kal.