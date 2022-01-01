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7/24 Dinle Akrep Nalan

Akrep Nalan

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01

Sarhoş

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Karlar Düşer

03

Çağır Beni

04

Böyledir Bizim Sevdamız*****

05

Yarın Olsun

... KAPAT
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Albümler

Dağ Çiçeği Akrep Nalan

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