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7/24 Dinle Aksaray Türküleri

Aksaray Türküleri

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01

Yaylalar İçinde Yayla

Aksaray Türküleri 04:29
02

Kapıları Katıran

Aksaray Türküleri 04:28
03

Güvercinim Süt Beyaz

Aksaray Türküleri 04:30
04

Gelin Olan Uzun Olur

Aksaray Türküleri 03:31
05

Dam Başında Oturur

Aksaray Türküleri 03:40

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