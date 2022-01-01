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Alaaddin Şensoy
Alaaddin Şensoy
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01
Leyla Bir Özgecandır
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Vecdi Bingöl
Besteci:
Sadettin Kaynak
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02
Açmam Açamam
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03
Arım Balım Peteğim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
Besteci:
İsmet Nedim
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04
Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yo
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Faruk Nafiz Çamlıbel
Besteci:
Alaaddin Yavaşça
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05
Aşk Bu Değil Yapma Güzel
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şürtü Şerdağ
Besteci:
Avni Anıl
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Alaeddin Şensoy 1960-1974 Kayıtları
Alaaddin Şensoy
Alaaddin Şensoy 1960-74 kayıtları
Alaaddin Şensoy
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