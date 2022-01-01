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7/24 Dinle Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

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Medhal

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Bahçem Yine Sayende Serap Olmuş Efendim

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Fariğ Olmam Eylesen Yüz Bin Cefa Sevdim

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Gözüm Yok Şu Cihanda Pıraldayan Tacında

... KAPAT
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Albümler

2001 Yılında Alaeddin Yavaşça

Çinuçen Tanrıkorur'un Besteleri Alaeddin Yavaşça

Evvel Zaman İçinde-2 Alaeddin Yavaşça

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