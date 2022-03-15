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Alev Altınay

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01

Yavrum

Alev Altınay 04:21
02

Ateşi Söndürme

Alev Altınay 03:22
03

Hasret

Alev Altınay 03:49
04

Ali'ye Doğru

Alev Altınay 03:05
05

Adım Yazılı Kalır Duvarda

Alev Altınay 04:09
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Ah Yavrum Alev Altınay

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