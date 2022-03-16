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7/24 Dinle Alex Tataryan

Alex Tataryan

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Alex Tataryan, 20 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşında babasının müzik grubunda sahnede eşlik etmeye başladı. Bu yaşlardan itibaren bateri çalmaya da başlayan sanatçı, askerliğini tamamladıktan sonra profesyonel olarak müzik çalışmalarına başlamaya karar verdi. Pera Sanat Merkezinde müzik eğitimi aldı ve aldığı eğitimlerden sonra kulüplerde sahneye çıkmaya başladı. 2005 yılında ilk albümü Çok Zor yayınlandı. İki yıl sonra 2007 de ikinci albümü olan Alextronika’yı yayınlamıştır. 2008’de Depresif Polyanna, 2010’da İz albümlerini müzikseverlerle buluşturmuştur. 2012 yılında beş şarkıdan oluşan bir maksi single olan Yalnız ve Serseri ile müzik yolculuğa devam etti. 2016 yılında Sev isimli albümünü piyasaya süren şarkıcı bu albümde şarkıları büyük oranda kendisi hazırlamıştır. Alex, son olarak İyikim Benim adlı şarkısını sosyal medyadan yayınlamıştır.

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01

Aşk Senin Adın

Alex Tataryan 04:47
02

Aşka Savruk

Alex Tataryan 05:08
03

Bilmez

Alex Tataryan 03:35
04

Bir Bildiğim Var

Alex Tataryan 04:25
05

Bitti Demekle Bitmiyor

Alex Tataryan 05:00
... KAPAT
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Albümler

Tümü

İki Kalp Mesafesi Alex Tataryan

Bir Hikayem Var Alex Tataryan

Yalnız Ve Serseri Alex Tataryan

Depresif Pollyanna Alex Tataryan

Alextronika Alex Tataryan

Çok Zor Alex Tataryan

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