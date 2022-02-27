Aleyna Tilki

Hoş geldin, burası sihirli bi' dünya Gezegenin adı 'Aleyna' Olurum ara sıra hem gerçek hem rüya *** Bilmezler içimde hazineler saklı Diyorlar benim için "Farklı" Aslında hepsi de çok haklı, çok *** Kendime göre akışım var Olmadı hiç bakışım dar E tabii biraz da star ışığım var Şansımı seveyim, elimde tüm aslar *** Yok yok hiç geri Bende o vites hep ileri Sevdim mi biraz deli Oluyorum, olur o kadar *** Bu benim hikâyem, bu benim masalım Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam *** Bu benim hikâyem, bu benim masalım Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam *** Hoş geldin, burası sihirli bi' dünya Gezegenin adı 'Aleyna' Olurum ara sıra hem gerçek hem rüya *** Bilmezler içimde hazineler saklı Diyorlar benim için "Farklı" Aslında hepsi de çok haklı, çok *** Kendime göre akışım var Olmadı hiç bakışım dar E tabii biraz da star ışığım var Şansımı seveyim, elimde tüm aslar *** Yok yok hiç geri Bende o vites hep ileri Sevdim mi biraz deli Oluyorum, olur o kadar *** Bu benim hikâyem, bu benim masalım Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam *** Bu benim hikâyem, bu benim masalım Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam *** Bu benim hikâyem, bu benim masalım Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam ** Bu benim hikâyem, bu benim masalım Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam