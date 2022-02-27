Bu Benim Masalım Şarkı Sözleri
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Aleyna Tilki
Bu Benim Masalım
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Hoş geldin, burası sihirli bi' dünya
Gezegenin adı 'Aleyna'
Olurum ara sıra hem gerçek hem rüya
***
Bilmezler içimde hazineler saklı
Diyorlar benim için "Farklı"
Aslında hepsi de çok haklı, çok
***
Kendime göre akışım var
Olmadı hiç bakışım dar
E tabii biraz da star ışığım var
Şansımı seveyim, elimde tüm aslar
***
Yok yok hiç geri
Bende o vites hep ileri
Sevdim mi biraz deli
Oluyorum, olur o kadar
***
Bu benim hikâyem, bu benim masalım
Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım
Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları
Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam
***
Bu benim hikâyem, bu benim masalım
Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım
Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları
Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam
***
Hoş geldin, burası sihirli bi' dünya
Gezegenin adı 'Aleyna'
Olurum ara sıra hem gerçek hem rüya
***
Bilmezler içimde hazineler saklı
Diyorlar benim için "Farklı"
Aslında hepsi de çok haklı, çok
***
Kendime göre akışım var
Olmadı hiç bakışım dar
E tabii biraz da star ışığım var
Şansımı seveyim, elimde tüm aslar
***
Yok yok hiç geri
Bende o vites hep ileri
Sevdim mi biraz deli
Oluyorum, olur o kadar
***
Bu benim hikâyem, bu benim masalım
Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım
Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları
Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam
***
Bu benim hikâyem, bu benim masalım
Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım
Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları
Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam
***
Bu benim hikâyem, bu benim masalım
Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım
Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları
Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam
**
Bu benim hikâyem, bu benim masalım
Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım
Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları
Çıkarın kâğıtları, aşkımı yazıcam