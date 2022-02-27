Cevapsız Çınlama Şarkı Sözleri
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Aleyna Tilki
Cevapsız Çınlama
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Kağıt kesiğinden daha çok çok acıtır.
Hemen geçmez öyle vicdanın izi,
Aklımda ne varsa, dilimde hepsi
Sağduyum herkesten önce arazi…
***
Kulağımda sayısız cevapsız çınlama
Biri beni mi anıyor, seviyorum sanıyor.
Köprüleri yakalı, kaldırıp kenara atalı.
Yüzünü unutalı uzun zaman oluyor…
***
Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktı?
Yaptığıyla söylediği nedense farklı.
Mazlumun ahı aheste aheste alınır.
Bırakın kazandım zannetsin zavallı.
***
Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktı?
Yaptığıyla söylediği nedense farklı.
Mazlumun ahı aheste aheste alınır.
Bırakın kazandım zannetsin zavallı.
***
Kulağımda sayısız cevapsız çınlama
Biri beni mi anıyor, seviyorum sanıyor.
Köprüleri yakalı, kaldırıp kenara atalı.
Yüzünü unutalı uzun zaman oluyor…
***
Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktı?
Yaptığıyla söylediği nedense farklı.
Mazlumun ahı aheste aheste alınır.
Bırakın kazandım zannetsin zavallı.
***
Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktı?
Yaptığıyla söylediği nedense farklı.
Mazlumun ahı aheste aheste alınır.
Bırakın kazandım zannetsin zavallı.
***
Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktı?
Yaptığıyla söylediği nedense farklı.
Mazlumun ahı aheste aheste alınır.
Bırakın kazandım zannetsin zavallı.