Aleyna Tilki

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of’da doğdu. Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı. Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu. Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı. 5 Haziran 2019'da Tilki, Emrah Karaduman ile Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları albümünde yer alan "Yalnız Çiçek" şarkısını klibi ile yayınladı. Şarkı video klip izlenme ölçüm platformunda 24 saatte en fazla izlenen klip kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. 2019 yılında Tilki’nin Cornetto için hazırladığı yaz şarkısı "Nasılsın Aşkta” klibi YouTube’da 8 Mayıs 2019 gününde dünya genelinde en çok izlenen video oldu. Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve 4 parça yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı. 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de bir dizide oynamak için anlaştı. 2021 yılında başlayan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrolleri Cemal Can Canseven ile paylaştı. 26 Şubat 2021 tarihinde Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı; Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın bestelediği "Retrograde" adlı ilk İngilizce şarkısının video klibi yayınlandı. 2021'de dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda çalışmalara başladığını açıklaması üzerine katılan ilk ismin Aleyna Tilki olacağı konusunda söylentiler internet ortamında dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Aleyna Tilki, Türkiye'yi Avrupa'da değil tüm dünyada tanıtmak istediğini bu yüzden Eurovision'a katılmayı planlamadığını açıkladı.