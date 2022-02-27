Aleyna Tilki

Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen Eğer hislerinden pek emin değilsen Aradığın aşksa en güzelinden O zaman başka Açarım kapıları hazırım dünden *** Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen Eğer hislerinden pek emin değilsen Aradığın aşksa en güzelinden O zaman başka Açarım kapıları hazırım dünden *** O sen olsan bari sen olsan bari O sen olsan bari sen olsan bari Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden Olan olmuş zaten o sen olsan bari *** Bendeki bu sihri keşke görebilsen İnan oynatırdın aklını yerinden Aradığın aşksa en özelinden O zaman başka açılır kapılar buyurun önden *** O sen olsan bari sen olsan bari O sen olsan bari sen olsan bari Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden Olan olmuş zaten o sen olsan bari *** O sen olsan bari sen olsan bari O sen olsan bari sen olsan bari Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden Olan olmuş zaten o sen olsan bari