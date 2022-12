Bendeki bi' sırdan Kalbimdeki sızıdan Geç hadi oradan İyileştir beni *** Bendeki bi' sırdan Kalbimdeki sızıdan Geç hadi oradan İyileştir beni Ya da *** At bir kenara Bir kenara Unutursun Nasıl olsa Üç gün sonra *** Bendeki bi' sırdan Kalbimdeki sızıdan Geç hadi oradan İyileştir beni Ya da *** At bir kenara Bir kenara Unutursun Nasıl olsa *** At bir kenara Bir kenara Unutursun Nasıl olsa Üç gün sonra