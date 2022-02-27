Aleyna Tilki

Yalan Şarkı Sözleri
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Beni sevdikleri, söyledikleri
İnanma, her şey yalan
Hani masallarda anlatır ya
İnanma, kandırmaca, yalan
***
Ama bana dokunma, yaklaşma
Gelme, inanmam, kanarım
Sonra öylece bu koca aşkla
Ortalarda kalırım
***
Ya-yalan
Bu aşktan ötesi ya-yalan
Ya-yalan
Bu aşktan ötesi yalan
***
Ama bana dokunma, yaklaşma
Gelme, inanmam, kanarım
Sonra öylece bu koca aşkla
Ortalarda kalırım
***
Ya-yalan
Bu aşktan ötesi ya-yalan
Ya-yalan
Bu aşktan ötesi yalan
Bi' tek benim olsan falan