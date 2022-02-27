Aleyna Tilki

Beni sevdikleri, söyledikleri İnanma, her şey yalan Hani masallarda anlatır ya İnanma, kandırmaca, yalan *** Ama bana dokunma, yaklaşma Gelme, inanmam, kanarım Sonra öylece bu koca aşkla Ortalarda kalırım *** Ya-yalan Bu aşktan ötesi ya-yalan Ya-yalan Bu aşktan ötesi yalan *** Ama bana dokunma, yaklaşma Gelme, inanmam, kanarım Sonra öylece bu koca aşkla Ortalarda kalırım *** Ya-yalan Bu aşktan ötesi ya-yalan Ya-yalan Bu aşktan ötesi yalan Bi' tek benim olsan falan