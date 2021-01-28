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Ali Derman
Ali Derman
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Ali Derman Şarkıları
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01
Kehf Suresi 45-49
(45. ila 49. ayetler)
Ali Derman
06:47
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02
Tevbe Suresi 38-42
(38. ila 42. ayetler)
Ali Derman
08:29
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03
Tâhâ Suresi 105-115
(105. ila 115. ayetler)
Ali Derman
07:21
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04
Ra’d Suresi 19-24
(19. ila 24. ayetler)
Ali Derman
06:42
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05
Ra’d Suresi 1-5
(1. ila 5. ayetler)
Ali Derman
09:29
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