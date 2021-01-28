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7/24 Dinle Ali Derman

Ali Derman

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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En Çok Dinlenen Ali Derman Şarkıları

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01

Kehf Suresi 45-49 (45. ila 49. ayetler)

Ali Derman 06:47
02

Tevbe Suresi 38-42 (38. ila 42. ayetler)

Ali Derman 08:29
03

Tâhâ Suresi 105-115 (105. ila 115. ayetler)

Ali Derman 07:21
04

Ra’d Suresi 19-24 (19. ila 24. ayetler)

Ali Derman 06:42
05

Ra’d Suresi 1-5 (1. ila 5. ayetler)

Ali Derman 09:29

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