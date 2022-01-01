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7/24 Dinle Ali Gedik

Ali Gedik

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kız merhaba

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peştamel-biraz kafam bozuk

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gel fındığın altına

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duman çoktü

... KAPAT
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Albümler

Laz Uşağı Ali Gedik

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