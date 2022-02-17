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Ali Güven
Ali Güven
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01
Tarzım Değil
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu Kurşuncu
Besteci:
Volga Tamöz-Ali Güven
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02
Gönlün Oldumu
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hakkı Yalçın
Besteci:
Ali Güven
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03
Af Eyle
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
Besteci:
Erol Sayan
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04
Karpit****
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Volga Tamöz-Ali Güven
Besteci:
Volga Tamöz-Ali Güven
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05
Af Eyle (Remiks)
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
Besteci:
Erol Sayan
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