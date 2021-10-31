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7/24 Dinle Ali Kocatepe Ben Sana Vurgunum
Ben Sana Vurgunum

Ben Sana Vurgunum

13 Parça | 49:33

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ben Sana Vurgunum

Ali Kocatepe 04:21
02

Hey Gidi Dünya Hey

Ali Kocatepe 03:24
03

Yeni Bir Dünya İstiyorum

Ali Kocatepe 02:47
04

Kaybolmayan Hayalin

Ali Kocatepe 03:19
05

İstanbul Boğazı

Ali Kocatepe 02:52
06

Dertli Gönül

Ali Kocatepe 03:10
07

Kemeraltı Güzeli

Ali Kocatepe 03:17
08

Kordon Boyu Faytonlar

Ali Kocatepe 03:21
09

Kimsesiz Odanda****

Ali Kocatepe 04:50

...

KAPAT
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