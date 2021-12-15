×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Ali Kocatepe Hey Gidi Dünya Hey
Hey Gidi Dünya Hey

Hey Gidi Dünya Hey

13 Parça | 49:33

DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hey Gidi Dünya Hey

Ali Kocatepe 03:24
02

Yeni Bir Dünya İstiyorum

Ali Kocatepe 02:47
03

Kaybolmayan Hayalin

Ali Kocatepe 03:19
04

İstanbul Boğazı

Ali Kocatepe 02:52
05

Dertli Gönül

Ali Kocatepe 03:10
06

Ben Sana Vurgunum

Ali Kocatepe 04:21
07

Kemeraltı Güzeli

Ali Kocatepe 03:17
08

Kordon Boyu Faytonlar

Ali Kocatepe 03:21
09

Kimsesiz Odanda****

Ali Kocatepe 04:50

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Belkıs Özener
Metin Bükey
Esin Engin
Melih Kibar
Zafer Dilek
Cahit Berkay
Nesrin Sipahi
Emel Sayın | Film Müzikleri
Türkan Şoray | Film Müzikleri
Kemal Sunal | Film Müzikleri
Filiz Akın | Film Müzikleri
Gülşen Bubikoğlu | Film Müzikleri

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı