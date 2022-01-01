Ali Kocatepe

Hey Gidi Dünya Hey Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı ** Bir kuş gibi hür olsam Dey dey dibi dibi dey dey Sorulmadan yaşasam Hey gidi dünya hey Dostluk benim bayrağım Dey dey dibi dibi dey dey Cennet olsun durağım Hey gidi dünya hey ** Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı ** Doğruluktan hiç şaşma Dey dey dibi dibi dey dey Eden bulur üzülme Hey gidi dünya hey Hiç acısı olmayan Dey dey dibi dibi dey dey Kim var ki bu dünyada Hey gidi dünya hey ** Lay lay lay lay ** Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı Yba di yba di yba di di yba di di Yba di yba di yba di di yba di di

Boş Sokak Hiç niyetim yoktu, Ben maziye dönüp seni anıp düşünmeye, Eski bir şarkının o an birden, Geldiğini duydum penceremden, *** Koştum birden koştum, Baktım hemen, Seni aradım hep penceremden, Gözlerimde yaşlar birden coştu, Fakat ne yazık ki sokak boştu. Lalalala lalallala lalalalallla Fakat ne yazık ki sokak boştu… *** Gözlerim dolaştı, Bir bir bu yollarda, Aradım seni her köşe başında, Kalbim ağlarken, Ahh ne yazık ki, Beklide sen, sen başka kollarda… *** Kapandı pencerem şarkım sustu, Artık o kalbimde çalıyordu, O eski hislerim tekrar coştu… Fakat ne yazık ki sokak boştu. Lalalalaa lalalallaaal laaaalalalal Fakat ne yazık ki sokak boştuuuuuuu… Lalallalaaa lalalalalalalal lalalaaallalaalalaalal…….