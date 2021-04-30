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Ali Tel
Ali Tel
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Ali Tel Şarkıları
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01
Zuhruf Suresi 85-89
(85. ila 89. ayetler)
Ali Tel
05:45
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02
Zilzâl Suresi
Zilzâl Suresi
Ali Tel
03:11
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03
Yûsuf Suresi 1-20
(1. ila 20. ayetler)
Ali Tel
21:21
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04
Yûsuf 1-6
(1.ila 6. ayetler)
Ali Tel
09:03
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05
Yunus Suresi 5-6
(5. ila 6. ayetler)
Ali Tel
03:37
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