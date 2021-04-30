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Ali Tel

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En Çok Dinlenen Ali Tel Şarkıları

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01

Zuhruf Suresi 85-89 (85. ila 89. ayetler)

Ali Tel 05:45
02

Zilzâl Suresi Zilzâl Suresi

Ali Tel 03:11
03

Yûsuf Suresi 1-20 (1. ila 20. ayetler)

Ali Tel 21:21
04

Yûsuf 1-6 (1.ila 6. ayetler)

Ali Tel 09:03
05

Yunus Suresi 5-6 (5. ila 6. ayetler)

Ali Tel 03:37

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